كيفية الفحص الذاتي لعلامات سرطان الجلد

كتب – حسام الشقويرى

سرطان الجلد هو أكثر أنواع السرطان شيوعًا في العالم بأسره، وبعض العوامل يمكن أن تعرضك لخطر الإصابة بسرطان الجلد، مثل البشرة الفاتحة، تاريخ عائلي للإصابة بسرطان الجلد، والكثير من التعرض لأشعة الشمس، ويعد الفحص الذاتي لسرطان الجلد خطوة استباقية ومهمة يمكنك اتخاذها من أجل صحتك وفقا لما نشره موقع realsimple"فحوصات الجلد الذاتية مهمة للغاية. يقول ستيفاني كابيل ، طبيب أمراض جلدية حاصل على شهادة البورد ومقره في كاليفورنيا : "أنت أول خط مخالفة لسرطان الجلد" . "لقد كان لدي مرضى أجروا فحوصات ذاتية في المنزل ثم جاءوا لرؤيتي كطبيب أمراض جلدية للاستشارة أو أخذ خزعة."

كيفية التحقق من وجود سرطان الجلد في المنزل

ويعد إجراء فحوصات سرطان الجلد في المنزل طريقة قوية للتحكم في صحتك. القاعدة الأساسية هي إجراء فحص شامل مرة واحدة على الأقل شهريًا ، ويمكنك أيضًا مراقبة أي تغيرات جلدية أثناء الحلاقة الروتينية والاستحمام أو وضع المستحضر.

ويقول الدكتور كابيل إن أيًا من هذه العلامات تعتبر علامة حمراء لسرطان الجلد وتستدعي زيارة طبيب الأمراض الجلدية مثل :

غير متماثل : يبدو جزء من البقعة مختلفًا عن الآخر

عدم انتظام الحدود : تبدو الحدود خشنة أو غير واضحة أو متعرجة أو غير محددة

تباين اللون : تحتوي البقعة على ألوان متعددة مقابل ظل واحد

القطر : انتبه لأي شيء أكبر من حجم ممحاة قلم رصاص

التطور : لقد تغيرت البقعة بمرور الوقت بأي شكل من الأشكال

انتبه أيضًا إلى أي أعراض مثل الحكة أو التقشر أو الألم أو الالتهاب أو الاحمرار.

تحقق من جسمك بالكامل

تحقق من علامات سرطان الجلد هذه من الرأس إلى أخمص القدمين ، بما في ذلك ساقيك وذراعيك ومعدتك وقدميك وصدرك. بالإضافة إلى المناطق التي يسهل فحصها ، خذ بعض الوقت لفحص المناطق الأقل مشاهدة، ويقول الدكتور ليبي: "هناك العديد من المناطق في أجسادنا التي لا نتحقق منها بانتظام ، مثل ظهورنا وظهر أرجلنا وبين أصابع اليدين والقدمين وباطن أقدامنا". "هذا هو السبب في أنه من المهم إجراء جرد لملاحظة أي تغييرات والسماح بالكشف المبكر عن أي آفات سرطانية."

توصي لوريتا سيرالدو ، طبيبة أمراض جلدية ومقرها ميامي ، باستخدام مرآة لهذا الغرض. كما تشير أيضًا إلى بعض المناطق الأخرى التي يسهل تفويتها ، مثل الأعضاء التناسلية ، وتحت الإبطين ، وباطن القدمين ، وخلف أذنيك. في بعض هذه المناطق ، قد تتمكن من تجنيد صديق مقرب أو فرد من العائلة أو شريك للمساعدة.

وكن دقيقًا ، وخذ وقتك في أن تكون دقيقًا وحذرًا. تستغرق هذه العملية حوالي 10 إلى 15 دقيقة ، لذا قم بتشغيل بعض الموسيقى الجيدة وقم بعمل حدث منها.