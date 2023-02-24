الإمارات تدرج 3 أفراد وكيانا ضمن القائمة المحلية للإرهاب

كتب محمد جمال

أصدر مجلس الوزراء الإماراتى، الجمعة، القرار الوزاري رقم 9 لسنة 2023 بشأن إدراج 3 أفراد وكيان إرهابى ضمن القائمة المحلية المعتمدة المدرج عليها الأشخاص والكيانات والتنظيمات الداعمة للإرهاب، بحسب وكالة أنباء الإمارات.

ويأتي القرار في إطار حرص دولة الإمارات على استهداف وتعطيل الشبكات المرتبطة بتسهيل تمويل الإرهاب والأنشطة المصاحبة له، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات.

وأضافت: "يجب على جميع الجهات الرقابية كافة القيام بحصر أي فرد أو جهات تابعة أو مرتبطة بأية علاقة مالية أو تجارية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حسب القوانين سارية المفعول في الدولة بما يشمل إجراء التجميد في أقل من 24 ساعة".

ويأتي هذا الإجراء لتعزيز التعاون الدولى لمكافحة تمويل الإرهاب.

وتشمل القائمة الأسماء التالية:

1- حسن أحمد مقلد

2- رانى حسن مقلد

3- ريان حسن مقلد

أما الكيان الذى شملته القائمة فهو CTEX Exchange.