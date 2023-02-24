الأجهزة الأمنية تنجح في ضبط مجهولين استولوا على مبالغ مالية من مكتب بريد بدمياط

دمياط - هيثم مراد

نجحت الأجهزة الأمنية بدمياط، من ضبط عدد من الأشخاص إثر قيامهم بالسطو على مكتب بريد داخل مدينة دمياط الجديدة، والاستيلاء على مبالغ مالية تقدر بمليون ونصف جنيه، قيمة متحصلات توريد محطات الوقود.

وكانت قوات الأمن قد قامت بالتحريات اللازمة، ومتابعة كاميرات المراقبة ورصد خط سير الجناة عقب تنفيذهم للواقعة، وأسفرت تحريات قوات الأمن من ضبط شخصين متورطين في الحادث، فيما يجري حاليا ضبط باقي الجناة.

وكانت مدينة دمياط الجديدة، شهدت أمس واقعة سطو مسلخ على أحد مكاتب البريد من قبل مجهولين، والذين قاموا بالاستيلاء على مبالغ مالية بلغت مليون ونصف جنيه، عقب قيامهم باقتحام مكتب بريد جهاز مدينة دمياط الجديدة.

وتلقت الأجهزة الأمنية، بلاغا أفاد قيام 6 أشخص باقتحام مكتب البريد والاستيلاء على مبالغ مالية قيمتها مليون ونصف جنيه، قيمة توريدات محطات الوقود اليومي، فضلا عن إصابة عدد من الموظفين داخل مكتب البريد في دمياط الجديدة، وعلى الفور تحركت قوات الأمن لموقع البلاغ وجار المعاينة لكشف ملابسات الواقعة والتوصل لمرتكبيها.

وقامت قوات الأمن بفحص كاميرات المراقبة والتي سجلت توقيت عملية السطو على مكتب البريد والمقدر بـ 7 دقائق.

فيما تولت النيابة العامة التحقيقات وكذلك إجراء المعاينة اللازمة لموقع الحدث، والتي أجرت تحقيقا موسعا مع العاملين داخل مكتب البريد وسماع أقوال شهود العيان من أجل كشف هوية منفذي الواقعة.