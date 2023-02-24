الأجهزة الأمنية تكثف جهودها لفك لغز العثور على جثة متحللة فى الدقهلية

تكثف الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، من جهودها للوصول لحقيقة العثور على جثمان شخص، حيث عثرت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، على جثة متحللة لشخص مجهول الهوية بأحد شوارع مدينة المنصورة، وتبين من التحريات المبدئية أن الجثمان لشخص متوفى منذ قرابة 8 أشهر.

وتلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة ثان المنصورة من أهالى منطقة الهدى والنور، بعثورهم على جثة متحللة تصدر منها رائحة كريهة بالشارع.

وانتقلت قوة أمنية من ضباط مباحث القسم لمكان البلاغ محل الواقعة، وتبين أن الجثة متحللة بالكامل، وملقى بجوار أحد تجمعات القمامة بالمنطقة المذكورة، ولم تعثر الأجهزة الأمنية على بطاقة إثبات شخصية، أو أى بيانات شخصية تدل على هويته، وتم نقلها لمشرحة المستشفى.

وكشف مصدر أمنى أن التحريات الأولية تشير أن الجثة لشخص متسول مجهول الهوية، واعتاد المبيت فى مكان العثور على جثته، وتوفى منذ قرابة 8 أشهر، ولم يشعر به أحدًا، وجار استكمال الإجراءات والتحريات، للوقوف على حقيقة الأمر.

وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.