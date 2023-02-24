افتتاح 4 مشروعات جديدة ضمن "حياة كريمة" بفرشوط قنا.. صور

افتتح اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، عدد من المشروعات التابعة لمبادرة حياة كريمة بقنا، وذلك بعد الانتهاء من الأعمال بتلك المشروعات، والبدء التجريبي لها، بالتزامن مع قرب احتفالات قنا بعيدها القومي في يوم 3 مارس القادم، ويستعرض اليوم السابع أهم المعلومات عن تلك المشروعات التي تم افتتاحها.

وحدة التضامن الاحتماعي بنجع غانم في فرشوط

تقع الوحدة علي مساحة 356 م2 ومكونة من طابقين وتحتوي علي "مكتب تأهيل، حضانة، وحدة اجتماعية، ورش تدريب مهني، ورش تدريب حرفي ومشورة اقتصادية، وحدة تدخل مبكر للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة "



مجمع خدمات المواطنين بقرية العركي

يتكون مجمع خدمات المواطنين بقرية العركي من 3 طوابق ويقع علي مساحة 460 م2 ويحتوي علي "مركز تكنولوجي، سجل مدني، شهر عقاري، بريد، وحدة محلية"، ويعد مجمع الخدمات نقلة نوعية غير مسبوقة في آليات استفادة مواطني الريف المصري من الخدمات الإجرائية التي تقدمها عدة جهات على رأسها الإدارة المحلية، كما الافتتاح التجريبي لبريد العركي المطور وذلك بعد تزويده بأحدث الأنظمة التكنولوجية لتقديم جميع الخدمات المالية والبريدية والحكومية للمواطنين.

مدرسة الشهيد فتحي سليم أبو زيد للتعليم الأساسي بقرية العركي

تم افتتاح مبني جديد ملحق بالمدرسة فضلا عن إجراء أعمال الصيانة لـ 5 مباني أخرى ملحقة ليصل إجمالي عدد الفصول إلى 22 فصل دراسي وتبلغ مساحة الموقع العام للمدرسة 4097 م2 بتكلفة اجمالية 4 مليون و930 ألف جنيه.