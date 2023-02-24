افتتاح معرض "أهلا رمضان" بمنطقة بهتيم بتخفيضات تصل إلى 30%

كتب إسلام سعيد

قال "الفيومي"، إن معارض أهلا رمضان على مستوى المحافظة مستمرة حتى نهاية شهر رمضان المبارك بأسعار مخفضة مقارنة بمثيلاتها بالسوق الحر، وتصل التخفيضات في بعض السلع لأكثر من 30%.

أضاف أن المعارض تشمل جميع المواد الغذائية بجانب الخضروات واللحوم، وتلقى إقبالا كبيرا من المواطنين، مشيرا إلى أن هذه المعارض عليها متابعة مستمرة لتوفير كافة السلع التي تحظى بإقبال جماهيري مثل السلع الأساسية الأرز والزيت والسكر والتي تباع بأسعار مخفضة بشكل كبير عن الأسواق الخارجية.

جدير بالذكر، أنه تم إنشاء 7 معارض "أهلا رمضان"، حتى الآن، في بنها في شارع فريد ندا، وشبرا الخيمة بميدان المؤسسة بحي غرب شبرا الخيمة، والخانكة أمام مجلس المدينة، مقام على مساحة 600م2 وبمشاركة 16 عارض في عدد 16 باكية، ومعرض أهلا رمضان بطوخ، بشارع المحكمة بجوار السنترال مقام على مساحة 300م2 بمشاركة 7 عارضين بعدد 9 باكية ومعرض أهلا رمضان بالقناطر الخيرية، بجوار المدرسة الثانوية الصناعية، على مساحة 700م2 تقريبا بمشاركة 12 عارض في عدد 13 باكية، وفي مدينة قليوب، وأيضا في مدينة شبين القناطر.