افتتاح مسجد عبد العزيز الراشد بقرية زنارة فى تلا عقب الانتهاء من تطويره..صور

المنوفية - محمد فتحى

أناب اليوم، اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ، نائبه محمد موسى لافتتاح "مسجد عبد العزيز الراشد"، بقرية زنارة بمركز تلا، وذلك عقب الانتهاء من أعمال تطويره وتجديده بالجهود الذاتية، والمقام على مساحة 300 متر، وبتكلفة تقارب (مليون ونصف)، عبارة عن دورين، ويضم مكتبا لتحفيظ القرآن الكريم.

حضر الافتتاح الشيخ صبري ياسين، رئيس الإدارة المركزية للتفتيش والرقابة، نائباً عن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور علي عمر الفاروق رئيس القطاع الشرعي بدار الإفتاء المصرية، الشيخ زكريا الخطيب وكيل وزارة الأوقاف بالمنوفية، محمود الشريف نقيب الأشراف ، المهندس عمرو أبوشكر رجل أعمال ، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا ، ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية والدينية والشعبية وجمع من أهالي القرية .

وتم أداء شعائر صلاة الجمعة بمسجد عبد العزيز آل راشد، وألقي الدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني، خطبة الجمعة تحت عنوان "الصدق في القول والعمل"، تضمنت ثلاثة عناصر: أولاً (منزلة الصدق والحث عليه ) ثانياً ( الصدق في القول) ثالثاً (الصدق في العمل) ، وأشار إلى أهمية الصدق في الإسلام والحث عليه في جميع مجالات الحياة كلها ، حيث أمر الله عز وجل المؤمنين أن يكونوا دوماً في زمرة الصادقين ، موضحاً أن الصدق طمأنينة يسكن إليه القلب ويطمئن ، والكذب ريبة يقلق القلب ويضطرب وينافي الإيمان ، مشيراً أن الكذب والإيمان لا يجتمعان في قلب رجل واحد ، وأن صلاح اللسان هو صلاح لأعضاء الجسد كله وفساده هو فساد لأعضاء الجسد كله ، وأن من أشهر أنواع الصدق وأظهرها صدق اللسان في الإخبار أي مطابقة الخبر للواقع ، مؤكداً علي ضرورة غرس فضيلة الصدق في نفوس الأطفال حتي يشبوا عليها ويألفوها في أقوالهم وأفعالهم وأحوالهم كلها .

كما أوضح الخطيب أهمية الصدق في العمل أى مطابقة العمل للقول فلابد للمسلم أن يكون عالماً بحرمة الغيبة والنميمة وينهي عنها ، لذا فإن قوام وصلاح المجتمع يكمن في التعامل بصدق في القول والعمل لنكون قدوة ودعوة للأخرين للفوز في الدنيا بالسعادة والثقة فيما بيننا وفي الآخرة بالجنة والثواب العظيم .

وفي نهاية الخطبة ، تطرق الخطيب إلى أهمية فضل شهر شعبان واجتهاد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيه بالعديد من الأعمال الصالحة دون غيره من الشهور ، ذلك الشهر الفضيل الذي يرفع فيه أعمال السنة كلها الى رب العالمين ، داعياً المولى عز وجل أن يبارك لنا في شعبان وأن يبلغنا رمضان أن يحفظ مصرنا الحبيبة من كل مكروه وسوء .

هذا وقدم محافظ المنوفية الشكر للقائمين على هذا الصرح الديني العريق، مثمناً جهود وزارة الأوقاف في افتتاح العديد من المساجد وتنفيذ خطة الإحلال والتجديد لبيوت الله ليذكر فيها اسمه ويتعلم منه المسلمون مبادئ دينهم ، مؤكداً أهمية الدور الذي تلعبه المساجد في مقاومة الفكر المتطرف والمتشدد وتجديد الخطاب الديني والعمل علي نشر الوسطية.