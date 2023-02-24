افتتاح بطولة العالم للمصارعة بالصالة المغطاة ببرج العرب فى الإسكندرية.. صور

وخلال الافتتاح، رحب المحافظ برئيس الاتحاد الدولي للمصارعة وجميع الوفود الأجنبية المشاركة في البطولة، معربا عن فخرة وسعادته البالغة باستضافة عروس البحر الأبيض المتوسط لمثل هذا الحدث الرياضي الكبير، وأكد على أن الرياضة شيء أساسي ومؤثر في حياتنا.

ووجه الشريف الشكر إلى وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى، وجميع القائمين على تنظيم هذه البطولة، متمنياً التوفيق لجميع اللاعبين والفرق المشاركة، مؤكدا أن استضافة مصر لمثل هذه الأحداث الرياضية الكبرى يعد مؤشرا هاما على نجاح مصر في استضافة المسابقات الكبرى وأن الإسكندرية دائما سباقة فى استقبال واستضافة الأحداث الرياضية العالمية بدعم وتوجيهات القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، كما أننا في الإسكندرية نحرص على تذليل أي عقبات، ونُقدم كل الدعم لإخراج تلك الأحداث بالشكل المشرف الذى يليق بعروس البحر الأبيض المتوسط.

جاء ذلك بحضور نيناد لالو فيتش رئيس الإتحاد الدولي للمصارعة، واللواء عصام النوار رئيس الإتحاد المصري للمصارعة، والأستاذ فؤاد مسكوت رئيس الاتحاد الافريقي للمصارعة ومندوب الاتحاد الدولي ، والدكتورة صفاء الشريف مدير مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية ، ورؤساء إتحاد المصارعة بدول تركيا، والصين، وجورجيا، والأردن، وممثلي الاتحاد المصري والدولي للمصارعة.

وعبر نيناد لالو فيتش رئيس الاتحاد الدولي للمصارعة عن سعادته بتنظيم البطولة وحسن الاستقبال والحفاوة والرعاية التي تتمتع بها الفرق والوفود في الإسكندرية، كما وجه الشكر لمحافظ الإسكندرية ووزير الشباب لحضورهما، ودعمهما، مُعربا عن تمنياته للمصارعة المصرية بالازدهار والتقدم.

ومن الجدير بالذكر، أنه يشارك في بطولة العالم للمصارعة هذا العالم نحو 462 لاعب من 46 دولة هم: "مصر، أمريكا، ألمانيا، أرمينيا، السويد، الارجنتين، بورتريكو، التشيك، بولندا، الجزائر، هندوراس، سريلانكا، البرازيل، إستونيا، النمسا، أنجولا، نيجيريا، كندا، اكا عدن، فرنسا، لاتفيا، اوزباكستان ، بلغاريا، المغرب، إسرائيل، الصين، أوكرانيا، المجر، غينيا بيساو، الكونغو، فلسطين، تونس، اليونان، رومانيا، النرويج، جورجيا، الأردن، مالدوفا، جنوب أفريقيا، كازاخستان، تركيا، إيران، إكوادور، إيطاليا، البحرين، فنزويلا، وإريتريا".