تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة في مجمعات وسط الإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

شهد معرض محطة الرمل أحد أفرع المجمعات الاستهلاكية بمحافظة الإسكندرية، وهو أحد الفروع المشاركة فى معارض أهلا رمضان، إقبالا على شراء الخضراوات والفاكهة بأسعار مخفضة بناء تعليمات وزارة التموين والتجارة الداخلية، بضخ كميات كبيرة لتلبية احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة.

ويشهد بمجمع محطة الرمل، إقبالا كبيرا من قبل المواطنين لشراء منتجات الخضروات والفاكهة الظازجة بأسعار مخفضة، وهى كالأتى، الطماطم الكيلو 5 جنيه والبطاطس 6 جنيه كيلو بصل أحمر 10 جنيهات وباذنجان 7 جنيهات، كابوتشى 3 جنيهات فلفل الوان 28جنيها فلفل حامى، 12جنيها ليمون 12جنيها، جزر 8جنيهات فاصوليا 32 جنياه وبسلة 6 جنيهات كوسة 10 جنيهات، مشيرًا إلى أسعار الفاكهة كيلو الموز 10 جنيهات كيلو جوافة 15 جنيها كيلو فراوله 15 جنيها، واحدة كيوى 3ونص كيلو تفاح أصفر وأحمر 28جنيها، وبرتقال 7.50، ويوسفى بلدى 9 جنيهات برتقال سكرى 9 جنيهات، والمبادرة مستمرة حتى نهاية شهر رمضان المبارك.

وعلى صعيد آخر، أجرى المحاسب محمد سعد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، يرافقه المهندس محمود القلش معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسى جولات تفقدية بمهرجان الإسكندرية للتسوق المقام بنفق محطة الرمل، والذى يضم 15 عارضا لشركات ومحلات كبرى تعرض السلع الغذائية الأساسية ومستلزمات استقبال شهر رمضان المبارك.

كما تم المرور من خلال الجولات على معارض أهلا رمضان فى محطة مصر، حيث رافقه خلال الجولات عزة سعد رئيس حى وسط وتم المرور على جميع العارضين ومتابعة الإمداد السريع للسلع لتوافرها للمواطنين.

وأكد وكيل وزارة التموين أن المعارض تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين لشراء السلع والاحتياجات الخاصة لاستقبال شهر رمضان الكريم.

كما أجرى وكيل الوزارة عدة لقاءات مع المواطنين لاستقصاء آرائهم حول توافر السلع والأسعار المخفضة المعلن عنها حيث أبدوا سعادتهم بتوافر السلع والأسعار المتاحة.



الفاكهة في معارض اهلا رمضان



جانب من المعروضات (1)



جانب من المعروضات (2)



خضروات طازجة واسعارها في معارض اهلا رمضان



منتجات أهلا رمضان



