اعترافات متهم حاز 64 ألف قرص زاناكس بالقاهرة.. تفاصيل

كتب سليم على

اعترف شخص أمام النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، متهم بحيازته كمية كبيرة من الأقراص المخدرة في منطقة الدرب أنه يتاجر فيها ويبيعها لعملائه بدائرة القسم لتحقيق أرباحًا كبيرة.

كانت النيابة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات ، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حوله للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة الاتجار في العقاقير المخدرة.

كانت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر بمديرية أمن القاهرة، افادت قيام أحد الأشخاص بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة واتخاذه من مخزن "مُستأجر" مسرحًا لممارسة نشاطه الإجرامى

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المخزن المُشار إليه وأمكن ضبطه وعُثر بحوزته على 64400 قرص مخدر لعقارى "زاناكس، البرازولام، مبلغ مالى، هاتفى محمول، دراجة نارية بدون لوحات معدنية".

وبمواجهته اعترف بحيازته للأقراص المخدرة بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة للتحقيق.