إيقاف بناء مخالف بحوض 10 في المنتزه شرق الإسكندرية.. صور

الإسكندرية -أحمد الزغبي

شن حى المنتزه ثان فى الإسكندرية، برئاسة الدكتورة رباب مدنى رئيس الحى، حملة مكبرة للتصدى لأعمال البناء المخالف بناء على توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

وكلفت الدكتورة رباب مدني رئيس حى المنتزه ثان، الجهات المعنية ووحدة الإزالة الفورية والإدارات المعنية بضرورة تكثيف حملاتها، مشددة على إيقاف أى أعمال بناء أو ترميم مخالفة، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لردع المخالفين، والتواجد والمرور الميدانى على مدار اليوم، والاستجابة لكافة شكاوى المواطنين.

وفى هذا الصدد، قامت وحدة الإزالة بحي المنتزة ثان ، بوقف وتنفيذ أعمال بناء مخالف بمنطقة عزبة حوض 10، و جاء ذلك بحضور السكرتير العام للحي مهندسي الإدارة الهندسية و وحدة التدخل السريع بالحي وتم حل الشدة الخشبية ، و التحفظ على كمية من الأخشاب و 2برميل و مشمع ، و جاري إتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك و يأتي ذلك في إطار التصدي للبناء العشوائي ،وجاري إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وعلي صعيد آخر، شنت أحياء الاسكندرية ، حملات لرفع كفاءة الطرق، وذلك في إطار تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، برفع كفاءة الطرق، وإعادة الشئ لأصله، وترميم الشوارع المتهالكة، استجابة لشكاوى المواطنين ولتحقيق السيولة المرورية والأمن والسلامة.

وقام حى العجمى، برئاسة هدى أبو كليلة، بأعمال رفع كفاءة وإعادة الشئ لأصله بشارع الفادى من ناحية الذراع البحرى وكذلك تمهيد الطريق الرابط بين طريق إسكندرية مطروح والطريق الدولي لتحقيق السيولة المرورية واستجابة لشكاوى المواطنين

وتابعت المهندسة سحر شعبان رئيس حى غرب اعمال إعاده الشئ لأصله لمسارات مشروعات شركه إسكندرية لتوزيع الكهرباء بشوارع ابن سالم مع عبد الكريم من البيهقي ،المكس أمام مدرسة الورديان الثانوية الصناعية ، نقطه شرطة الورديان ، أمام باب ميناء ٥ وكوبري النوباريه ، الأمير لؤلؤ ، شارع التوفيقية بجوار سور مخازن شركة الكهرباء مع محور المحمودية البطئ ، أمام مدرسة كرموز المشتركة ، مستشفى صدر كرموز منطقة وابور الجاز.

وأكد الشريف على جميع رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية بالاستمرار في رفع كفاءة جميع الطرق الأكثر احتياجا وترميم الشوارع المتهالكة بشوارع الثغر لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.



إيقاف بناء مخالف



جانب من الحملة لإيقاف بناء مخالف