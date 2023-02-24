إصابة 6 أشخاص إثر حادث تصادم سيارتين ملاكى فى الجيزة

كتب عبد الرحمن سيد- كريم صبحى

أصيب 6 أشخاص إثر حادث تصادم ميكروباص و سيارة ملاكي أعلى المحور المركزى بنطاق محافظة الجيزة، وتم نقل المصابين إلي المستشفي ورفع حطام الحادث بالكامل من أعلى الطريق، وتم التحفظ على السائقين.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من الخدمات المعينة بالمحور المركزى بوجود مصادمة ومصابين، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وتبين تصادم سيارة ملاكي َوميكروباص وأسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص، وتم نقلهم لمستشفى الشيخ زايد التخصصى لتلقي العلاج، ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم رفع حطام الحادث .