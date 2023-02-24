اليوم السابع
Ads
الجمعة، 24 فبراير 2023 08:50 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

إصابة 6 أشخاص إثر حادث تصادم سيارتين ملاكى فى الجيزة

الجمعة، 24 فبراير 2023 07:42 م
إصابة 6 أشخاص إثر حادث تصادم سيارتين ملاكى فى الجيزة حادث تصادم، ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد- كريم صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصيب 6 أشخاص إثر حادث تصادم ميكروباص و سيارة ملاكي أعلى المحور المركزى بنطاق محافظة الجيزة، وتم نقل المصابين إلي المستشفي ورفع حطام الحادث بالكامل من أعلى الطريق، وتم التحفظ على السائقين.
 
تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا  من الخدمات المعينة بالمحور المركزى بوجود مصادمة ومصابين، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وتبين تصادم سيارة ملاكي َوميكروباص وأسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص، وتم نقلهم لمستشفى الشيخ زايد التخصصى لتلقي العلاج، ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم رفع حطام الحادث .
 
 
 

أمن الجيزة

حادث مرورى

سيارات الإسعاف

المحور المركزى



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة