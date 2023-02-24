اليوم السابع
Ads
الجمعة، 24 فبراير 2023 11:49 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

حياة كريمة.. علاج ألف و327 مواطنًا بقرية أبو مناع شرف في قنا

الجمعة، 24 فبراير 2023 11:05 ص
حياة كريمة.. علاج ألف و327 مواطنًا بقرية أبو مناع شرف في قنا قافلة طبية مجانية بقنا
قنا صابر سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نظمت مديرية الصحة بقنا، قافلة طبية مجانية، لأهالى قرى أبومناع شرق، فى مركز دشنا، لتقديم الخدمات العلاجية والكشف المبكر بالمجان، ضمن مبادرة حياة كريمة.

وتمكنت القافلة الطبية من الكشف على 1327 حالة مرضية، بتخصصات باطنة، 421 حالة، جراحة 107 حالات، نساء 53 حالة، أطفال 317 حالة، رمد 299 حالة، تنظيم أسرة 43 حالة، أسنان 87 حالة، بالإضافة إلى استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة والتثقيف الصحي.

وأوضح حماده صلاح جيلاني، رئيس الوحدة المحلية بأبومناع غرب، أن القافلة تأتى تحت راعية وزير الصحة، واللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، والدكتور راجى تواضروس، وكيل وزارة الصحة، وأشرف أنور، رئيس المركز، ضمن مبادرة حياة كريمة، وفى إطار القوافل العلاجية التى تطلقها مديرية الصحة بقنا.

وأشار جيلاني، إلى أن القافلة استمرت أعمالها على مدار يومين كاملين، قدمت خلالها كافة الخدمات الصحية المطلوبة، ووقعت الكشوفات على المواطنين بالمجان، بالإضافة إلى صرف العلاج بالمجان، واستخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة للمواطنين، مشيرًا إلى عمل ندوات تثقيف صحى حول متابعة الحمل وتنظيم الأسرة وسرطان الثدي، الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأكد رئيس القرية، أن القافلة الطبية تأتى ضمن مبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لتوفير كافة الرعاية وتقديم الخدمات لأهالينا بالقرى، خاصة وأن تلك القوافل تستهدف أكبر عدد من المواطنين من الفئات المجتمعية الأكثر احتياجا.


قافلة طبية

حياة كريمة

صحة قنا

قرية أبو مناع

محافظة قنا



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة