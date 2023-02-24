إصابة 3 شباب فى انقلاب سيارة ملاكى بالشرقية

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا من شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق الإسماعيلية الصالحية الجديدة.

انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين إصابة كل من، "شريف م ف"، 25 سنة مقيم الأخميين مركز فاقوس بكدمة بالصدر و"عبد المنعم ح ع"، 29 عاما مقيم فاقوس مصابا بكدمة بالساق اليسرى و"أحمد ا م"، 25 عاما مقيم فاقوس مصاب، نتيجة انفجار أحد إطارات السيارة، وتم نقلهم من قبل مرفق الإسعاف إلى مستشفى الصالحية الجديدة لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام حركة المركبات وتم تحرير محضر بالواقعة.

يذكر أن شابا لقي مصرعه إثر تعرضه لحادث سقوط من القطار بنطاق محطة أبو الشقوق التابعة لمركز كفر صقر بمحافظة الشرقية، وتم نقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كفر صقر المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة مستشفى كفر صقر المركزي بوصول محمد أ، 20 عاما مقيم نطاق كفر صقر جثة هامدة، وبتوقيع الكشف الطبي عليه بمعرفة مفتش الصحة، تبين أن الوفاة حدثت إثر تعرضه لجروح متعددة بأنحاء الجسد، وأفادت تحريات مباحثة كفر صقر سقوطه من القطار بمحطة أبو الشقوق نطاق المركز، تم التحفظ على الجثمان بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى، وتم تحرير العامة التي صرحت بالدفن وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، وأمرت بتسليم الجثمان لذويه عقب تقنين الإجراءات عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية.