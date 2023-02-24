إصابة 3 شباب فى انقلاب سيارة ملاكى بالشرقية

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا من شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق الإسماعيلية الصالحية الجديدة.
انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين إصابة كل من، "شريف م ف"، 25 سنة مقيم الأخميين مركز فاقوس بكدمة بالصدر و"عبد المنعم ح ع"، 29 عاما مقيم فاقوس مصابا بكدمة بالساق اليسرى و"أحمد ا م"، 25 عاما مقيم فاقوس مصاب، نتيجة انفجار أحد إطارات السيارة، وتم نقلهم من قبل مرفق الإسعاف إلى مستشفى الصالحية الجديدة لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام حركة المركبات وتم تحرير محضر بالواقعة.
يذكر أن شابا لقي مصرعه إثر تعرضه لحادث سقوط من القطار بنطاق محطة أبو الشقوق التابعة لمركز كفر صقر بمحافظة الشرقية، وتم نقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كفر صقر المركزي تحت تصرف النيابة العامة.
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