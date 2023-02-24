إصابة 19 شخصا فى حادث انقلاب سيارة نصف نقل بزراعى البحيرة

أصيب 19 شخصا اليوم الجمعة، بكسور وكدمات متفرقة بانحاء الجسم، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة نصف نقل بالطريق الزراعى، وتم نقل المصابين إلى مستشفى إيتاى البارود بالبحيرة، وكانت الأجهزة الأمنية بالبحيرة تلقت إخطارا بالحادث من شرطة النجدة .
وبالفحص تبين إصابة 19 شخصا بكدمات وكسور مختلفة بانحاء الجسم فى حادث انقلاب سيارة نصف بطريق " القاهرة - الإسكندرية" الزراعى، خلال نقلهم لاغراض عروس، وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة .
وتم تحرير المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق، ومعرفة ملابسات وأسباب الواقعة .
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