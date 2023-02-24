إصابة 19 شخصا فى حادث انقلاب سيارة نصف نقل بزراعى البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أصيب 19 شخصا اليوم الجمعة، بكسور وكدمات متفرقة بانحاء الجسم، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة نصف نقل بالطريق الزراعى، وتم نقل المصابين إلى مستشفى إيتاى البارود بالبحيرة، وكانت الأجهزة الأمنية بالبحيرة تلقت إخطارا بالحادث من شرطة النجدة .