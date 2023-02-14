مصرع شخص غرقا فى مياه ترعة رمسيس بإيتاى البارود بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

لقي منذ قليل شخص مصرعه غرقا داخل ترعة رمسيس فى مركز إيتاى البارود بمحافظة البحيرة، ونقلت الجثة إلى مستشفى إيتاى البارود تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

وبالفحص استقبال مستشفى إيتاى البارود جثة شخص إثر غرقه بترعة رمسيس بنطاق دائرة مركز إيتاى البارود وحفظت الجثة تحت تصرف النيابة العامة وحرر المحضر اللازم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان الحادث وقوات الإنقاذ النهري وجري انتشال الجثة، وتبين أنها لشخص يدعى "محمد عبد الله" 56 عام، مقيم قرية رمسيس، وتم انتشال الجثة ونقلها إلى ثلاجة حفظ الموتي بالمستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيقات في الحادث.