إزالة 3 حالات تعدٍ على الأراضى الزراعية بالحامول وبلطيم فى كفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

تمكنت حملات مجلس مدنينتى الحامول وبلطيم بمحافظة كفر الشيخ، من إزالة التعديات على الأراضى الزراعية، ووقف مخالفات البناء، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، موجها بإزالة التعديات على الأراضى الزراعية فى المهد، والتصدى لظاهرة البناء المخالف بجميع أنواعه والتعدى على الأرض الزراعية، وأراضى أملاك الدولة، وإزالة أى تعديات فى المهد، والتحفظ على مواد البناء، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتابع عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، من إزالة شدة خشبية عبارة عن صبة أعمدة شقة دور أول علوى على مساحة 100م على الأرض الزراعية بجمعية الإيمان تيرة محطة 5.

وتابع اللواء عمرو الفداوى، رئيس مركز ومدينة بلطيم، التصدى لحالتى تعدى على أرض زراعية، الأولى بمساحة 124 م تقريبا وهى عباره عن اساس خرسانى حديث الصب بمنطقة الرحبة التابعه للوحده المحليه لقريه الربع، وتمت الإزالة حتى مستوى سطح الأرض، والثانية على مساحة 100م تقريبا،وهى عبارة عن أعمال حفر وتشوين مواد بناء بحوض 15 أولاد ضافر التابعه للوحده المحليه لقرية الربع بمتابعة، بحضور نائب رئيس المدينة للازالات والاشغالات، ومدير حماية الاراضى، ومدير الجمعية الزراعيه، ورئيس الوحدة المحلية لقريه الربع، والقسم الهندسى، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

وشدد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على تنفيذ الإزالات الفورية لأى تعديات أو مخالفات بناء دون تقاعس أو تهاون فور رصدها وقبل تفاقمها على أن يتم متابعتها لعدم تكرار التعدى مرة أخرى، للحفاظ على الرقعة الزراعية وحقوق الأجيال القادمة ومستقبلها فى غذاء سليم، لافتاً إلى متابعته المستمرة والدورية لهذا الملف الهام تنفيذاً لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، ومتابعة اللواء هشام آمن، وزير التنمية المحلية، مؤكداً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفين والمتعدين على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والتصدى لها بكل حسم وشدة.

وقال محافظ كفر الشيخ، أن هناك توجيهات مشددة لجميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء على أهمية الجاهزية من قبل كافة الوحدات المحلية وبالتعاون مع الأجهزة المعنية للتصدى الفورى وبكل حزم لأية حالات شروع بالتعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، وحالات البناء بالمخالفة للقوانين المنظمة.



ازالة حالة بناء مخالف وتعدي



ازالة حالة تعدي بالحامول