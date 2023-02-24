إزالة حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية ووقف بناء مخالف بـ4 مراكز فى كفر الشيخ

تمكنت حملات مجالس مدن الحامول وبلطيم وسيدي سالم ودسوق، من إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، ووقف مخالفات البناء، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في المهد، والتصدي لظاهرة البناء المخالف بجميع أنواعه والتعدي على الأرضى الزراعية، وأراضي أملاك الدولة، وإزالة أي تعديات في المهد، والتحفظ على مواد البناء، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

تابع عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، حالات التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، فتم إزالة فورية في المهد عبارة عن ازالة مبنى بالبلوك الأبيض على مساحة 80م تعدي على أملاك الدولة بناحية 17 الصرف، وازالة سمل خرساني ومباني بالطوب البلوك بقرية 63 الخاشعة على مساحة 100م، كما تمكنت الحملات من وقف بناء مخالف ورفع تسويات ومواد بناء تعدي على الأرض الزراعية بقرية الطيبة على مساحة 60م، إضافة لإزالة سور بالبلوك الأبيض على الأرض الزراعية على مساحة 80م جمعية الكرامة منطقة غرب تيرة،وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف ،كان ذلك بحضور القسم الهندسي بالوحدة وحماية الأراضي.

تابع اللواء عمرو الفداوي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، أعمال الحملة للتصدي لحالة تعدي على أرض زراعيه، وهي عباره عن اساس بالبلوك الأبيض بمنطقة الضوافرة التابعه للوحده المحليه لقريه الربع وتمت الإزالة حتي مستوي سطح الأرض وتسليم الأرض لجهة الولاية بحضور نائب رئيس المدينة للإزالات والإشغالات ومدير حماية الأراضي ومدير الجمعية الزراعية ورئيس الوحدة المحلية لقرية الربع والقسم الهندسي وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

وتابع غريب أحمد عارف، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، حملات ازالة التعدي على الاراضي الزراعية، والبناء بدون ترخيص بمركز ومدينة سيدي سالم، فتم إزالة 4 حالات بقر القصابى وأبو غنيمة ومنشأة عباس، فتم إزالة حالة تعدى بناء مخالف داخل الكتلة السكنية بقرية القصابى، وإزالة 3 حالات تعدي علي الاراضي الزراعية، كما تم ازالة حالة تعدي على الأرض الزراعية بجمعية م عباس خط الوكيل على مساحة 100 متر.

وتابع اللواء علاء يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، وقف حالة بناء مخالف بعمل 2عمود بالدور الخامس علوي، وجاري التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالف.

وشدد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على تنفيذ الإزالات الفورية لأي تعديات أو مخالفات بناء دون تقاعس أو تهاون فور رصدها وقبل تفاقمها على أن يتم متابعتها لعدم تكرار التعدي مرة أخرى، للحفاظ على الرقعة الزراعية وحقوق الأجيال القادمة ومستقبلها في غذاء سليم، لافتاً إلى متابعته المستمرة والدورية لهذا الملف الهام نفيذاً لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ومتابعة اللواء هشام آمن، وزير التنمية المحلية، مؤكداً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفين والمتعدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لها بكل حسم وشدة.

وقال محافظ كفر الشيخ، إن هناك توجيهات مشددة لجميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء على أهمية الجاهزية من قبل كافة الوحدات المحلية وبالتعاون مع الأجهزة المعنية للتصدي الفورى و بكل حزم لأية حالات شروع بالتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وحالات البناء بالمخالفة للقوانين المنظمة.