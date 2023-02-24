أول ديمقراطى يتحدى بايدن..ماريان ويليامسون تخوض السباق الحزبى للترشح للرئاسة

كتبت ريم عبد الحميد

قالت ماريان ويليامسون، السياسية التقدمية البارزة، إنها ستخوض السباق الديمقراطى للترشح فى الانتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2024، بعد تجربة مماثلة لها فى الانتخابات السابقة.

وقالت صحيفة ذا هيل، إن هذه الخطوة ستضعها فى سباق تمهيدى ديمقراطى ضد الرئيس جو بايدن، الذى لم يعلن خططه الخاصة للترشح بعد، لكن من المتوقع على نطاق واسع أن يسعى لفترة رئاسية ثانية.

وقالت ماريان فى مقابلة، إنها لن لم تكن لتترشح للرئاسة، لو لم تعتقد أن بإمكانها المساهمة فى تسخير "الإحساس الجماعى" الذى تشعر بأنها أعظم أمل فى هذا الوقت.

ولم يعلن أى ديمقراطى آخر حتى الآن خوض السباق رسميا، مما يجعل ويليامسون الأولى. وكانت السياسية التقدمية قد تحدث عن إعلان هام فى الرابع من مارس، والذى تم التكهن بأنه سيكون إعلان رئاسى.

وووفقا لذا هيل، فإن ويليامسون اكتسبت شهرة خلال السباق الرئاسى لعام 2020، خاصة خلال المناظرات الخاصة بمرحلة السباق التمهيدى، وحظت تصريحاتها "الروحية" ببعض التأييد على الإنترنت، لكن حملتها انتهت فى مراحل أولية من السباق وخرجت فى يناير 2020.

وخلال المقابلة التى أجرتها مع خدمة ميديل نيوز، انتقدت قرار اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطى بتغيير الجدول للسياق التمهيدى، والذى يجعل كارولينا الجنوبية أول ولاية يجرى فيها السباق. وهذه الولاية التى احتل فيها بايدن المركز الاول فى السباق التمهيدى لعام 2020، ينظر إليها كسبب فى تدعيم زخم بايدن فى السباق التمهيدى.