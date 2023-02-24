

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية، أنه خلال هذه الفترة "خسرت روسيا أيضا 3 آلاف و393 دبابة و6 آلاف و600 من المركبات المدرعة و2363 من النظم المدفعية و474 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و247 من أنظمة الدفاع الجوي و299 طائرة و287 مروحية و18 سفينة حربية، فضلا عن 5 آلاف و224 من المركبات وخزانات وقود و2033 طائرة بدون طيار".



وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير من العام الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.



وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.