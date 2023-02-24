اليوم السابع
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أوقاف كفر الشيخ تفتتح مسجدا بتكلفة 3 ملايين و500 ألف جنيه

الجمعة، 24 فبراير 2023 02:15 م
أوقاف كفر الشيخ تفتتح مسجدا بتكلفة 3 ملايين و500 ألف جنيه جانب من المسجد
كفر الشيخ- محمد سليمان

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شهدت قرية العونة بناحية دقميرة بمركز كفر الشيخ، افتتاح مسجد أبو إسماعيل الكبير، بحضور الشيخ ياسر الصردي، مدير إدارة كفرالشيخ شرق، وعدد من التنفيذيين والأمنيين وعلماء الأوقاف والأزهر الشريف وجماهير غفيرة من رواد المسجد، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ومتابعة وإشراف الشيخ محمد يونس على يونس، وكيل وزارة الأوقاف، والشيخ عطا محمد بسيوني، وكيل المديرية، والشيخ عبدالقادر عبدالله سليم، مدير الدعوة.

ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الشكر لكل من ساهم في بناء المسجد، والمساجد التي يتم افتتاحها بالمراكز والمدن.

وأكد الشيخ محمد يونس، وكيل الوزارة، أنه تم افتتاح قرية العونة بناحية دقميرة بمركز كفر الشيخ بتكلفة 3 ملايين و500 ألف، مشيرا على التزام جميع المساجد بالخطبة الموحدة وبالوقت المحدد على مستوى المحافظة، سائلا الله أن يديم علينا نعمة افتتاح المساجد وتعميرها وتشيدها والحفاظ عليها، كما نسأله سبحانه أن يحفظ مصر وأهلها وأن يجعلها في أمانه وضمانه واحة للأمن والأمان والاستقرار.

مسجد أبو إسماعيل الكبير بقرية العونة
مسجد أبو إسماعيل الكبير بقرية العونة

 

لوحة مسجد بقرية
لوحة مسجد بقرية

 

الحضور في الافتتاح
الحضور في الافتتاح

 

جانب من صحن المسجد
جانب من صحن المسجد

 

ساحة المسجد (1)
ساحة المسجد (1)

 

افتتاح مسجد بقرية (1)
افتتاح مسجد بقرية (1)

 

ساحة المسجد
ساحة المسجد

 

افتتاح مسجد بقرية
افتتاح مسجد بقرية

 

IMG-20230224-WA0003
IMG-20230224-WA0003

 

 


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