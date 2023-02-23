اليوم السابع
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وزير القوى العاملة يشارك اليوم باجتماع دعم الاستراتيجية الوطنية الفلسطينية للتشغيل

الخميس، 23 فبراير 2023 01:00 ص
وزير القوى العاملة يشارك اليوم باجتماع دعم الاستراتيجية الوطنية الفلسطينية للتشغيل وزير القوى العاملة حسن شحاتة
كتبت – مرام محمد

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يشارك وزير القوى العاملة حسن شحاتة، اليوم الخميس، في "اجتماع الشركاء رفيعي المستوى لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الفلسطينية للتشغيل"، بالعاصمة الأردنية عمان، وذلك بدعوة من د. نصري أبو جيش وزير العمل الفلسطيني، وبمشاركة ممثلين عن الجامعة العربية، ومنظمتي العمل العربية والدولية، ووزير العمل الأردني، وعن أصحاب العمل والغرف التجارية والصناعية والزراعية والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، وممثل الوزارة الفدرالية الألمانية للتعاون الإقتصادي والتنمية، ونائب المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، المنسق المقيم للشؤون الإنسانية الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وينعقد الاجتماع تنفيذاً لقرارات مؤتمر العمل العربي في دورته "48"، المنعقد في القاهرة في سبتمبر 2022، والذي أوصى بدعم الاستراتيجية الوطنية للتشغيل في فلسطين، ودعوة الدول العربية للمشاركة والمساهمة في اجتماع دعم التشغيل.

وأقر الاستراتيجية الوطنية للتشغيل في فلسطين "2021-2025"، مجلس الوزراء الفلسطيني في نوفمبر 2020، وأطلقها لاحقا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتيه في المؤتمر الوطني الأول للحوار الاجتماعي الذي عقد في رام الله في مارس 2021، ولها 3 أهداف هي: دعم برامج تقوية حوكمة وتطوير سياسات وبرامج سوق العمل، ومواءمة منظومة التعليم مع احتياجات سوق العمل، وتعزيز دور وصمود القطاع الخاص وخلق فرص عمل لائقة للشباب الفلسطيني.


سوق العمل

القوى العاملة

الاستراتيجية الوطنية للتشغيل



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