وقال تشنج، في تصريحات صحفية حول استعداد جزيرة تايوان للمعركة في حالة وقوع هجوم من الصين نقلتها صحيفة "تايوان نيوز" المحلية، إن تايوان تمر بأهم الفترات ويجب على الدولة تعديل تفكيرها لتلائم الظروف وتعمل سريعًا على "تعزيز استعداداتها للحرب".



وعندما سُئِل عن سيناريو غزو محتمل، أعرب الوزير التايواني عن ثقته في أن الصين لن تكون قادرة على غزو الجزيرة في غضون أسبوعين، قائلا: "يمكن لتايوان مواصلة الدفاع، طالما أننا مزودون بما يلزم، كما يمكن الاعتماد على الحلفاء لتزويد تايوان خلال مثل هذا الصراع".



كما حذر من أنه إذا بدأ الصراع العسكري، فإن جزيرة تايوان بأكملها ستصبح منطقة حرب: "بمجرد أن تصير تايوان في حالة حرب، لن تكون هناك جبهة ولا إمدادات خلفية، وستكون كلها منطقة حرب واحدة... هناك طرق عديدة للوصول إلى العالم الخارجي، وهناك أيضًا شبكات واتصالات يمكنها كسر الحصار".

وأضاف: "الحزب الحاكم الصيني لن يكون قادرًا على فرض ديكتاتوريته على تايوان؛ فشعب تايوان معتاد على الحرية والديمقراطية ولا يمكنه قبول حكم الحزب الواحد".



وتدهورت العلاقات بين الصين وتايوان أكثر منذ تسلم تساي إينج ون، رئاسة تايوان في عام 2016، وتنتمي إلى الحزب الديمقراطي التقدمي الذي يميل للاستقلال.



وكثفت بكين من الضغوطات العسكرية والدبلوماسية، ونفذت تدريبات جوية وبحرية حول الجزيرة، وأقنعت بعض الأقاليم التي تدعم تايوان بالتوقف عن ذلك.



وبحسب صحيفة "تايوان نيوز"، تتمتع تايوان حاليًا بحكم ذاتي على الرغم من أن بكين تعدها إقليمًا متمردًا على سلطة جمهورية الصين الشعبية الكبرى و"لا يجب أن تتمتع بأي نوع من الاستقلال"، أما تايوان فترى أنها "الأحق في حكم كل من تايوان وجمهورية الصين الشعبية".