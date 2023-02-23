وزير التعليم من الشرقية: تعيين المعلمين الجدد بعد اجتياز تدريب لياقة بدنية

قال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم ، إنه فيما يخص مسابقة 30 ألف معلم، سيتم تعيين المعلمين الجدد بالمحافظات بعد اجتيازهم تدريب اللياقة البدنية والذهنية والدورة التربوية، موجهاً بالإنتهاء من عمليات التسكين وفقاً لأعدادهم فى كل مديرية، وذلك خلال اجتماعه بقيادات التعليم الوزارية بحضور الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ومديرى الإدارات التعليمية، على هامش زيارته لمدينة العاشر من رمضان.

و استعرض فيه الوزير الآليات والضوابط المنظمة لتنفيذ لمجموعات الدعم على مستوى الجمهورية، واستمع إلى آراء ومقترحات مديري الإدارات حول آليات تنفيذ مجموعات الدعم والإجراءات المنظمة لها على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة، موجهًا بالسماح لمديري عموم الإدارات التعليمية المختصة - بالتنسيق مع مجلس الآباء والأمناء بالإدارة حول تحديد قيمة مقابل الاشتراك بالمدارس الرسمية، والمدارس الرسمية " لغات" لجميع المراحل ، بما يتناسب مع المستوى المعيشي وبما يراعي مصلحة الطلاب.

وأكد الوزير ضرورة العمل على جذب الطلاب للمدرسة، وخاصة طلاب الصف الثالث الإعدادي والثالث الثانوى، وعودتهم إلى المدرسة بشكل كامل واسترجاع دورها التربوى، كما شدد على الالتزام بالكتاب الدوري الخاص بمتابعة الغياب اليومي للطلاب، والتأكيد على تفعيل التسجيل الإلكتروني للغياب أسبوعياً لجميع المراحل التعليمية، فضلاً عن تفعيل الإجراءات العقابية للغياب، لتحقيق الانضباط في سير العملية التعليمية بمراحل التعليم المختلفة.

في إطار اهتمام الوزارة بأصحاب الهمم، تقوم الوزارة حالياً بإعداد لوحات استرشادية بالإشارات الأكثر استخداماً للطلاب الصم والبكم يصاحبها QR كود يظهر حركة الإشارة على أن يتم تعميمها على جميع مدارس الجمهورية؛ لرفع الوعي المجتمعي ونشر ثقافة لغة الإشارة، ولتسهيل تعاملاتهم اليومية ومشاركتهم ودمجهم كشريك أصيل فى المجتمع، كما تعمل الوزارة على تطوير المحتوى الدراسي للطلاب الصم والبكم ليشتمل على الأنشطة التعليمية والمعالجات التي تتناسب مع إعاقاتهم.

وفي نهاية الزيارة أشاد وزير التربية والتعليم بدور محافظ الشرقية في متابعة العملية التعليمية داخل المحافظة والمرور الدوري على مختلف المدارس لمتابعة سير انتظام اليوم الدراسي بها وتهيئة الأجواء المناسبة لتقديم تعليم جيد لأبناء المحافظة.