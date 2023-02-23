هل دقيق الشوفان مفيد لمرضى السكر؟

كتبت فاطمة خليل

دقيق الشوفان أحد الأطعمة الصديقة لمرضى السكر، فهو مغذي ويمكن أن يبقيك تشعر بالشبع لفترة طويلة، لكن عليك فقط اتباع قواعد بسيطة حتى تتمكن من الاستمتاع بفوائد دقيق الشوفان، فى هذا التقرير نتعرف على قواعد بسيطة لتناول الشوفان لمرضى السكر، بحسب موقع "Health".

هل تناول دقيق الشوفان مفيد لمرضى السكر؟

إن دقيق الشوفان مفيد جدًا لمرضى السكر، ويرجع ذلك أساسًا إلى الألياف القابلة للذوبان التي تسمى Beta Glucan تعمل هذه الألياف الموجودة في الشوفان على إبطاء ارتفاع نسبة الجلوكوز في الدم ، وتبقيك ممتلئًا لساعات وقد أظهرت تحسنًا في الشعور بالشبع.

دقيق الشوفان على الإفطار

من الأفضل أن تبدأ يومك بدقيق الشوفان بشكل عام ، يجب على مرضى السكر تجنب تناول الأطعمة النشوية بعد غروب الشمس هذا لأن الجسم يكون بطيئًا بشكل طبيعي في هذه المرحلة ، مما يقلل من متطلبات الطاقة لديك.

أضف إلى ذلك حقيقة أن معظمنا جالس أو يشاهد التلفاز أو يقرأ ليلاً لذلك ، ليس فقط دقيق الشوفان ، يجب تجنب جميع الحبوب مثل القمح والأرز والكينوا في العشاء.

قواعد تناول دقيق الشوفان لمرضى السكر

دقيق الشوفان هو وسيلة رائعة لتثبيت مستويات الجلوكوز في الدم والمساعدة في فقدان الدهون يمكنك الاستمتاع بالفوائد الصحية للشوفان إذا اتبعت هذه القواعد البسيطة:

• تناول دائمًا كمية صغيرة ، حوالي 2 ملعقة كبيرة في المرة الواحدة أمر جيد.

• امزجه مع الدهون الجيدة ، بحيث يمكنك إضافة الشيا أو بذور الكتان أو اللوز المطحون أو الجوز أو بذور عباد الشمس أو حليب الجوز أو زبدة الجوز.

• يضاف مسحوق القرفة لتثبيت مستويات السكر في الدم.

• تجنب إضافة المحليات مثل العسل والسكر يمكنك إضافة جزء صغير من الفاكهة الجافة مثل التمر والزبيب والتوت البري والتين.

• استبدل الحليب أو الزبادي بمزيج من حليب الجوز والماء. حليب جوز الهند أو اللوز خيار رائع قد تحتاج إلى إضافة بعض مسحوق قشور السيليوم للحصول على القوام المناسب.

• جرب استخدام الشوفان لتحضير أطباق مالحة.