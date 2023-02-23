اليوم السابع
Ads
الخميس، 23 فبراير 2023 03:32 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

نقابة الأطباء: بدء تسجيل رغبات تكليف دفعة 2023 على موقع وزارة الصحة

الخميس، 23 فبراير 2023 02:34 م
نقابة الأطباء: بدء تسجيل رغبات تكليف دفعة 2023 على موقع وزارة الصحة نقابة الأطباء
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت نقابة الأطباء، اليوم، الخميس، فتح موقع وزارة الصحة والسكان لبدء تسجيل الرغبات الخاصة بدفعة تكليف الأطباء البشريين مارس 2023 .

وفى هذا الصدد كررت نقابة الأطباء مطالبة مسؤلي وزارة الصحة بتحسين أوضاع العمالة في المناطق النائية حتى يكون عامل جذب للأطباء للعمل في هذه المناطق التى تعانى من عجز شديد وعزوف عن العمل بها.

قال الدكتور أحمد السيد عضو مجلس نقابة الأطباء وعضو لجنة الشباب أن هذه المطالبات تأتي بعد تلقي نقابة الأطباء خلال العام الماضى كثير من شكاوى أطباء التكليف 2022، وقد تم مخاطبة مسؤلي وزارة الصحة بذلك ومحاولة عقد أكثر من لقاء وتشكيل لجنة مشتركة بين النقابة والوزارة لحل هذه المشاكل.

وأضاف الدكتور أحمد السيد أنه لم تحدث انفراجة فى هذا الأمر مما يشكل ناقوس خطر واتجاه فى أوساط أطباء التكليف للعزوف عن التسجيل فى المناطق النائية فى حالة عدم وجود حلول لهذه المشكلات، مشيراً إلى تصدر محافظة اسوان وبالأخص إدارة ادفو غرب في شكاوى الأطباء خلال العام الماضي من سوء الأوضاع وانتقاص أجورهم، وتمثلت مش هذة الشكاوى:

1_ حوافز المناطق النائية واختلافها من إدارة لأخرى وفارق ملحوظ دون وجود مبرر قانوني.

2_ تأخير صرف مقابل النوبتجيات، وأحيانا عدم صرفها مطلقاً، مما يمثل عبء مادي خاصة على الأطباء المغتربين وفي ظل ارتفاع الأسعار الكبير ومنها ارتفاع أسعار وسائل المواصلات.

3_ توفير السكن المناسب، ومطالبة بعض الأماكن للأطباء بدفع مبالغ كبيرة في فواتير كهرباء متأخرة على سكن الاطباء.

4 _ حركة النيابات الأخيرة الخاصة بالمناطق النائية والتي سلبت الأطباء أي مميزات مقابل عملهم بالمناطق النائية.

ليجد الأطباء ان جميع حوافز ومميزات الناءى قد سلبت منهم.

وطالب الدكتور أحمد السيد وزارة الصحة بسرعة إيجاد حلول لهذه المشكلات وتحسين بيئة العمل حتى لا تلقى المناطق النائية عزوف من الأطباء عن العمل بها.


نقابة الاطباء

نيابة 2023

نيابات الاطباء

تكليف الأطباء 2023

تكليف دفعة 2023



الموضوعات المتعلقة

سكرتير عام محافظة أسوان يشهد الحفل السنوى لنقابة الأطباء البيطريين

الخميس، 09 فبراير 2023 07:02 م

نقابة الأطباء تتواصل مع الخارجية لتقديم المعونات الإغاثية للأشقاء فى سوريا

الثلاثاء، 07 فبراير 2023 11:40 ص

نقابة الأطباء تشارك فى يوم العرفان لتأبين الدكتور يحيى الرخاوى 9 فبراير المقبل

الأحد، 29 يناير 2023 02:18 م

نقابة الأطباء تحفظ التحقيق بشكوى أرملة وائل الإبراشى ضد الطبيب المعالج

الأربعاء، 18 يناير 2023 11:10 م

نقابة الأطباء: اتحاد المهن الطبية يبحث زيادة المعاشات لـ1500 جنيه غدا

الإثنين، 16 يناير 2023 08:50 م

نقابة الأطباء: صرف 6 ملايين و144 ألف جنيه دعما لـ681 طبيبا وأسرهم خلال 2022

الأحد، 01 يناير 2023 03:20 م

نقابة الأطباء: صرف أكثر من 491 ألف جنيه دعما خلال شهر ديسمبر

الخميس، 29 ديسمبر 2022 11:14 ص

نقابة أطباء الإسكندرية تنظم لقاءً مفتوحا لمناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية

السبت، 24 ديسمبر 2022 02:44 م

نقابة الأطباء تنعى يحيى الرخاوى.. رحل العالم والأب بجسده ويبقى علمه وإنسانيته

الإثنين، 19 ديسمبر 2022 11:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة