نفذ 15 واقعة.. اعترافات تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بالشروق وبدر

كتب أحمد حسني

استمعت نيابة الشروق وبدر، لأقوال متهمين بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بنطاق مدينتي الشروق وبدر.

المتهمان اعترفا بحيازتهما سلاح ناري بقصد استخدامه فى وقائع السرقة والمواد المخدرة بقصد التعاطى، بالإضافة إلى سيارتان من متحصلات وقائع السرقة قاما بشرائهما بمبلغ مالى، وإحدى السيارتان هى المستخدمة فى ارتكاب وقائع السرقة.

واعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقات السيارات بإسلوب "كسر الكونتاك وتوصيل الأسلاك" بقصد التصرف فيهم بالبيع لعملائهم "سيئ النية "، عقب قيامهما بالتلاعب برقمى الشاسية والموتور وإيهام عملائهم بأن السيارات مجمعة محلياً وبدون أوراق بوحدات المرور، ومساومة مالكى السيارات على إعادتها مقابل مبالغ مالية.

كما اعترفا بارتكاب 15 واقعة سرقة بذات الأسلوب، وأقرا بتصرفهما فى 12 سيارة من المستولى عليها بالبيع بمقابل مبلغ مالى لعملائهم "سيئ النية".

وتمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات بنطاق قسم شرطة الشروق وبدر، واعترف المتهمون بسرقة 15 سيارة، وتم إعادة المسروقات وحرر محضر بالواقعة.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية، فقد رصدت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تعدد بلاغات سرقات السيارات الربع نقل بدائرتى قسمى شرطة الشروق – بدر ومن خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات توصلت جهود فرق البحث أن وراء ارتكاب تلك الوقائع شخصين ، لأحدهما معلومات جنائية.

عقب تقنيين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما وبحوزتهما سيارتين ملكهما وأحدهما مُستخدمة فى إرتكاب وقائع السرقة - فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار - كمية من مخدر الهيروين وزنت 20 جرامًا.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف 3 أشخاص - عملاء سيئ النية، وأمكن ضبطهم ، وبمواجهتهم اعترفوا بتصرفهم فى السيارات بالبيع بمقابل مبلغ مالى، وتم بإرشادهم ضبط 12سيارة، وكذا العثور على 3 سيارات بنطاق قسمى شرطة الشروق وحلوان، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على السيارات، واتهموهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.