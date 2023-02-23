نظام غذائي يساعد مرضى قصور الغدة الدرقية

كتبت فاطمة خليل

قصور الغدة الدرقية من أكثر الأمراض شيوعاً، وهى حالة من أمراض المناعة الذاتية وتحدث بشكل متكرر عند النساء أكثر من الرجال، في هذا التقرير نتعرف على كيفية إدارة الغدة الدرقية من خلال التغذية، بحسب موقع "health".

ما هي أعراض قصور الغدة الدرقية؟

عادةً ما يرتبط التهاب الغدة الدرقية في هاشيموتو أو قصور الغدة الدرقية بأعراض مثل العقم والاختلالات الهرمونية وزيادة الوزن والتعب والقلق وآلام العضلات وتيبس المفاصل.

تتضمن بعض أعراضه الأقل شهرة مشكلات صحية في الجهاز الهضمي والأمعاء مثل عسر الهضم ، والارتجاع الحمضي ، والانتفاخ ، والإمساك ، ومتلازمة القولون العصبي وما إلى ذلك..

كيفية ارتباط الغدة الدرقية والأمعاء

عندما تأكل شيئًا ما، يبدأ الهضم في الفم بمساعدة اللعاب الآن ، بمجرد مضغ طعامك وابتلاعه ، يصل إلى معدتك.

يمكن أن يتسبب قصور الغدة الدرقية في حدوث خلل في الحركة أو الحركة اللازمة لتحرك الطعام شبه الممضوغ عبر الجهاز الهضمي وبالتالي تهيئة إمكانية عسر الهضم وضعف صحة الأمعاء.

من المعروف أن حوالي 70٪ من جهازك المناعي يتواجد في أمعائك لذلك ، فإن عدم التوازن في بكتيريا الأمعاء هو عامل رئيسي وراء أمراض المناعة الذاتية، وبالتالي ، هناك تأثير مباشر على قصور الغدة الدرقية أو مرض هاشيموتو، وهي حالة من أمراض المناعة الذاتية.

تؤثر بكتيريا الأمعاء أيضًا على تحويل هرمون الغدة الدرقية (T4) إلى ثلاثي يودوثيرونين (T3) ؛ T3 هو الشكل النشط لهرمون الغدة الدرقية الذي يستخدمه الجسم. تتأثر الإنزيمات اللازمة لعملية التحويل هذه بصحة الأمعاء والسكان الصحيين لبكتيريا الأمعاء.

يؤثر تكوين بكتيريا الأمعاء أيضًا على قدرة الجسم على تحطيم وامتصاص العناصر الغذائية الأساسية الضرورية لوظيفة الغدة الدرقية الصحية مثل اليود والسيلينيوم والزنك والحديد وفيتامين ب وفيتامين أ والتيروزين.

غالبًا ما تكون هذه العناصر الغذائية منخفضة لدى المصابين بمرض الغدة الدرقية المناعي الذاتي.

هل يؤثر الغذاء والتغذية على صحة الغدة الدرقية؟

سيساعدك اتباع نظام غذائي صحي في إدارة حالتك وأعراضك بشكل أفضل إليك ما تحتاج إلى مراعاته لإدارة الغدة الدرقية:

1. القضاء على الأطعمة المسببة

الجلوتين هو أحد الأسباب الرئيسية لأولئك الذين يعانون من اضطرابات المناعة الذاتية. يمكن أن يؤدي إلى التهاب وزيادة أعراض الغدة الدرقية لذلك ، فإن التخلص منه من نظامك الغذائي ضروري حقًا إذا كنت تعاني من الغدة الدرقية. بصرف النظر عن ذلك ، قم بقطع أو التخلص من الكربوهيدرات المكررة والمعالجة والسكر المكرر والمحليات الصناعية.

2. بكتيريا البروبيوتيك لأمعائك

تعتمد وظيفة الغدة الدرقية على صحة أمعائك لذلك عندما تتخلص من الأطعمة التي تسبب الالتهاب، يمكن أن يكون لها تأثير إيجابي.

علاوة على ذلك ، العمل على تكميل بكتيريا الأمعاء بالأطعمة الغنية بالبروبيوتيك مثل الخضراوات المخللة ، مخلل الملفوف ، ، إلخ ، كلها خيارات جيدة. هذه الأطعمة ستبقي جهازك الهضمي على المسار الصحيح.

3. زيادة نوعية الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية

تحتاج إلى تضمين بعض العناصر الغذائية في نظامك الغذائي لإدارة الغدة الدرقية. هذه هي اليود والسيلينيوم والزنك والحديد والتيروزين وفيتامينات ب وفيتامين أ.

اليود: الجمبري ، الحليب ، البيض ، المأكولات البحرية

السيلينيوم: المكسرات والمأكولات البحرية والدواجن

الزنك: المحار واللحوم الحمراء واللب الأبيض

الحديد: اللحوم الحمراء والخضراوات والعدس واللب الأبيض

التيروزين: اللحوم والأسماك والمحار والدواجن وبياض البيض والزبادي واللب الأبيض والأفوكادو.

فيتامين ب: احصل على الخضروات الملونة المتنوعة على طبقك

فيتامين أ: البطاطا الحلوة والجزر والفلفل الأحمر وزيت كبد سمك القد وصفار البيض

أضف أيضًا الأطعمة الغنية بالدهون الصحية مثل زيت جوز الهند