مندوب مصر بالأمم المتحدة: الأزمة الأوكرانية تؤثر على دول كثيرة

كتب أحمد عرفة

ألقى السفير أسامة عبد الخالق، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، كلمة أمام اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي تناقش الحرب الروسية الأوكرانية، ونقلتها قناة القاهرة الإخبارية.

وقال مندوب مصر في الأمم المتحدة، إن الأزمة الأوكرانية تؤثر على دول كثيرة، متابعا: نؤكد ضرورة تسوية الأزمة الأوكرانية في أقرب فرصة.

وحث مندوب مصر في الأمم المتحدة، كافة الأطراف على عدم تأجيج أزمة أوكرانيا.

وفى وقت سابق قال الدكتور ماكسيم صبح، مبعوث الرئيس الأوكراني للشرق الأوسط، من كييف، إن روسيا فشلت فشلًا ذريعًا في بداية العدوان شامل النطاق على الأراضي الأوكرانية، الذي انطلق في 24 من فبراير العام الماضي.

وأضاف "صبح" في تصريحات لـقناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الخميس، أن روسيا تحاول محاولات يائسة لاحتلال أجزاء من شرقي أوكرانيا ومقاطعتي لوهانسك ودونيتسك، والمقاومة نجحت في ردع "الاحتلال" بفضل حسن التنظيم لإدارة الحرب من قبل الجيش الأوكراني والدعم العسكري القوي التي تتلقاه كييف من الدول الصديقة، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول حلف الناتو.

وأشار إلى أن الأوكرانيين عازمون وماضون في المقاومة ضد العدوان الروسي ولا يقبلون التفريط في أي جزء من أراضي الدولة، مؤكدًا أن الحرب في أوكرانيا لم تبدأ العام الماضي، وإنما هي ممتدة من عام 2014، عندما ضم الروس جزيرة القرم بطريقة غير شرعية.