مندوب فلسطين بالجامعة العربية: انتهاكات الاحتلال فى نابلس جريمة حرب

بيشوى رمزى

قال المندوب الفلسطيني لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح، إنه لا يكاد يمر يوم دون أن يودع الفلسطينيين ذويهم جراء الجرائم التي ترتكبها سلطات الاحتلال في ظل حكومة متطرفة تهدد الأمن والاستقرار على المستوى الإقليمى.

وأضاف اللوح، فى كلمته أمام اجتماع الدورة غير العادية لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين اليوم الخميس، إن ما ترتكبه قوات الاحتلال وحكومته يعد جريمة حرب، في ظل عمليات القتل والقمع وهدم المنازل، مشيرا إلى ما حدث في نابلس، واصفا إياه بالمجزرة التى أسفرت عن ارتقاء 11 شهيدا، بينما فرضت حصار على المنطقة، منعت من خلاله وصول سيارات الاسعاف للمصابين

وأشار إلى جهود الحكومة الفلسطينية فى الاستجابة لكافة الجهود الدولية التي من شأنها تهيئة الاجواء نحو مفاوضات جادة لتحقيق دولة فلسطين المستقلة المتصلة جغرافيا وعاصمتها القدس الشرقية.

وشدد على تواصل دولة فلسطين مع كافة القوى الدولية والاقليمية لوقف الانتهاكات، الا ان إسرائيل تضرب بكافة القوانين الدولية والأعراف عرض الحائط، معتبرا ان الاجتماع المنعقد في الجامعة العربية يمثل خطوة نحو اتخاذ قرارات حاسمة.

ودعا اللوح الدول العربية الى العمل على وقف الجرائم والممارسات العنصرية البشعة تجاه الفلسطينيين مع وضع الامم المتحدة ومجلس الامن امام مسؤوليته تجاه حقوق الفلسطينيين، مع دفع كافة الجهود نحو مفاوضات جادة على اساس المبادرة العربية، لتحقيق حل الدولتين.

وأعرب عن تقديره لجامعة الدول العربية والدول العربية التي اصدرت بيانات ادانة تجاه المجازر التي ارتكبتها قوات الاحتلال في نابلس.