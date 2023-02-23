معرض خيرى ضمن "حياة كريمة" وتكريم معلمين وأسر متوفين بتعليم كفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

شهدت مدرسة جمال عبد الناصر الثانوية العسكرية بنين، افتتاح معرض حياة كريمة"مبادرة الخير"، للملابس بالتعاون مع قسم المشاركة المجتمعية بإدارة دسوق التعليمية، بحضور محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.

وأشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالمشاركة المجتمعية والتي شهدها المعرض الخيري" حياة كريمة"، بمدرسة جمال عبدالناصر الثانوية العسكرية ، التابعة لإدارة دسوق التعليمية بمحافظة كفر الشيخ، لمساعدة الطلاب الغير قادرين اقتصاديا والأيتام مجانا، ويحتوى على 700 قطعة عبارة عن" تيشيرت - بنطلون - ترنج - بلوزه _ جاكت _ شوز - شنطة – اكسسوارات"، للأيتام والطلاب الغير قادرين بدعم كامل من مبادرة الخير لإدارة دسوق التعليمية بالتعاون مع قسم المشاركة المجتمعية برئاسة أماني حمد، ومسئولي المعرض عزه الزمر، وسماح الطوخي ، وأعضاء فريق مبادرة الخير، وميادة العربي، ورانيا الزمر، وآيه راغب، ومي راغب،

أكد محمد عبد الله، سرعة تسليم كافة المعروضات لمستحقيها من الأيتام والأكثر احتياجا بشكل منضبط إنسانيا، مقدماً الشكر لكل من شارك وقدم يد العون لتجهيز ذلك المعرض بحضور سامح داود، مدير عام إدارة دسوق التعليميه، والنائب المهندس عادل النجار، عضو مجلس النواب، النائبة الدكتورة جميانة يوسف عضو مجلس النواب، والعميد جمال السبعاوي، القائد العسكري للمدرسة،ووجيهة عياد، مدير إدارة المشاركة المجتمعية بالمديرية، وأماني حمد، مدير إدارة المشاركة المجتمعية بإدارة دسوق، وهاني حمدان، مدير غرفة العمليات بالمديرية، والعديد من رجال وسيدات المجتمع المدني بدسوق.

وعلى جانب آخر كرم محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، المحالين للمعاش والمتوفين من العاملين بإدارة دسوق التعليمية بمشاركة نقابة المعلمين اللجنة الفرعية لمركز دسوق بمقر نقابة المعلمين بدسوق، كما ناقش الحاضرين على بعض الاستفسارات والقضايا الخاصة بالعملية التعليمية والعاملين بها.

أكد محمد عبد الله، وكيل الوزارة امتنانه للمكرمين من المحالين للمعاش، وأسماء المتوفين لما قدموه من مجهود للعملية التعليمية في سبيل خدمة ورقي مصر.

جاء ذلك بحضور سامح داود، مدير عام إدارة دسوق التعليمية، والمهندس عادل النجار، عضو مجلس النواب، ومحمد ابو زور، نقيب معلمي فرعية دسوق وسيدي سالم وفوه ومطوبس، ومحمد دراز، نقيب فرعية مركز دسوق، والدكتور السعيد طنطاوي، المستشار التعليمي بالمديرية، والدكتورة هناء نويجي، وكيل إدارة دسوق، و هاني حمدان، مدير غرفة العمليات بالمديرية، والعديد من رجال أعضاء النقابة بدسوق.



الحضور خلال التكريم



تكريم اسر معلم متوفي



تكريم وكيل الوزارة للمعلمين



جانب من الحضور اثناء تكريم المعلمين



جانب من المعرض الخيري



خلال افتاح المعرض