اليوم السابع
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محافظ كفر الشيخ يشيد بالمشاركة المجتمعية لإقامة معرض حياة كريمة بمدرسة بدسوق

الإثنين، 02 يناير 2023 09:55 م
محافظ كفر الشيخ يشيد بالمشاركة المجتمعية لإقامة معرض حياة كريمة بمدرسة بدسوق معرض للملابس مجانا للطلاب الغير قادرين
كفر الشيخ - محمد سليمان

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أشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالمشاركة المجتمعية والتي شهدها المعرض الخيري "حياة كريمة"، بمدرسة محمد فريد التابعة لإدارة دسوق التعليمية بمحافظة كفر الشيخ، لمساعدة الطلاب الغير قادرين اقتصاديا والأيتام مجانا، ويحتوى على 300 قطعة ملابس، زي مدرسي، أحذية، شنط مدرسية، أدوات مدرسية بتبرعات من العاملين بالمدرسة والمشاركة المجتمعية.

كما أشاد محافظ كفر الشيخ، بالمطعم الخيري بمدينة الرياض بمحافظة كفر الشيخ، الذي يوفر  1000 وجبة اسبوعية، بالجهود الذاتية والمشاركة المجتمعية، للمسئولين بالمطعم الخيري بالرياض، لتقديمه وجبات مجانية أسبوعيا، لمساعدة المحتاجين والغير قادرين، وتمييزه بالنظافة، والوجبات التي تقدم.

وتفقد السيد عبد الستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، وسامح داود، مدير إدارة دسوق التعليمية، المعرض الخيري بمعرض محمد فريد، والذي أقيم تحت اشراف قسم المشاركة المجتمعية بالادارة برئاسة اماني حمد،ووجه رئيس  مدينة  دسوق ومدير الادارة، الشكر إلى إدارة المدرسة بحضور مدير المدرسة علي يونس المصري، ووكيلا المدرسة، علي محمد خفاجي وعلا القاضي وكيلا المدرسة، مسئول المشاركة المجتمعية، بالمدرسة، عزة جمال عبد السلام، والمعرض من إعداد وتجهيز عزه صلاح الزمر، وسماح فؤاد الطوخي، وسهى محمد ابويوسف، وهناء صابر الصعيدي، وعايده مصطفي عماره، وعدد من العاملين بالمدرسة.

الزي المدرسي
الزي المدرسي

 

معرض للملابس مجانا للطلاب الغير قادرين
معرض للملابس مجانا للطلاب الغير قادرين

 

جانب من الوجبات المقدمة
جانب من الوجبات المقدمة

 

جانب من الجولة بالمعرض
جانب من الجولة بالمعرض

 

 


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