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مصرع شخص وإصابة آخر فى حادث انفجار اسطوانة بوتاجاز بغرب سهيل بأسوان

الخميس، 23 فبراير 2023 10:36 م
مصرع شخص وإصابة آخر فى حادث انفجار اسطوانة بوتاجاز بغرب سهيل بأسوان غسعاف - أرشيفية
أسوان - عبد الله صلاح السبيع

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لقى شخص مصرعه وأصيب آخر، مساء اليوم الخميس، فى حادث انفجار اسطوانة بوتاجاز منزلية بمنطقة زرزارة التابعة لقرية غرب سهيل بأسوان، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
 
تلقى مرفق إسعاف أسوان، تحت إشراف الدكتور محمد الدخيلى، مدير المرفق، إخطارا يفيد بوقوع حادث انفجار اسطوانة بوتاجاز بمنطقة زرزارة التابعة لقرية غرب سهيل بأسوان، مما أسفر عن مصرع شخص، وأصيب شخص يدعى "رمضان محمد إسماعيل، 43 سنة، مصاب باشتباه كسر بالعامود الفقرى وجروح متفرقة".
 
تم نقل المصاب لمستشفى أسوان الجامعى، لتلقى الرعاية الطبية اللازمة، بينما تم نقل جثة المتوفى للمشرحة تحت تصرف النيابة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وأخطرت النيابة لتولى التحقيق.
 
على الجانب الآخر، أصيب 3 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بإدفو، وتم نقل المصابين إلى مستشفى إدفو لتلقى الرعاية الطبية اللازمة عقب الحادث.
 
وأصيب أيضا، 4 أشخاص فى حادث انقلاب مركبة توك توك  بمطلع الصداقة الجديدة شرق مدينة أسوان، وهم: "إيمان صابر محمد 30 سنة، مصابة اشتباه كسر بالقدم اليمنى، ودعاء صابر محمد 37 سنة، مصابة اشتباه كسر بالعمود الفقرى، والطفل ياسين رمضان حمد الله، عامين، مصاب بكدمات، والطفل شمس عزت صابر 7 سنوات، مصاب بكدمات أيضا"، وتم نقلهم إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.
 

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