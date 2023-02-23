مصرع سيدة صدمها قطار أثناء عبورها القضبان بجرجا جنوب سوهاج

سوهاج محمود مقبول

شهد نطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا جنوب محافظة سوهاج إصابة عامل سقط بين إحدى القطارات والرصيف مما نتج عنه إصابته بتر بإصابع اليد اليمني وجرح بفروة الرأس.

على جانب آخر، لقت ربة منزل تبلغ من العمر 63 سنة مصرعها، عقب اصطدام إحدى القطارات بها حال عبورها شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة، تم نقل المصاب لمستشفى جرجا العام للعلاج وتم التحفظ على الجثة بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

كان اللواء مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغين منفصلين بوقوع حادثى قطار لمواطن ومواطنة بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا، مما نتج عنه إصابة عامل ووفاة سيدة مسنة، تم إتخاذ الإجراءات القانوينة اللازمة.

بالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها اللواء مدير مباحث المديرية وضباط وحدتى مباحث قسم ومركز جرجا بورد بلاغين الأول من قسم النقل والمواصلات بسوهاج يتضمن بلاغ ناظر محطة سكة حديد جرجا، أنه عقب تحرك القطار الروسي أسوان – القاهرة من رصيف المحطة حاول أحد الأشخاص اللحاق بالقطار فانزلقت قدمه، مما أدي لسقوطه وإصابته حيث تبين أنه أثناء محاولة المدعو عبد الرحيم ج م م 46 سنة نقاش ويقيم دائرة قسم جرجا اللحاق بالقطار المشار إليه حال تحركه اختل توازنه وسقط ما بين القطار ورصيف المحطة مما أدي لحدوث إصابته " بتر بأصابع اليد اليمني وجرح بفروة الرأس ".

وجاء البلاغ الثانى بورد لقسم جرجا محضر اً من قسم النقل والمواصلات بسوهاج يتضمن بلاغ ناظر محطة سكة حديد جرجا اصطدام القطار روسي أسوان – القاهرة بالمدعوة فوزية ح ا ا 63 سنة ربه منزل وتقيم دائرة مركز جرجا حال عبورها شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاه بناحية دائرة القسم مما نتج عنه وفاتها تم تحرير المحضر اللازم وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.