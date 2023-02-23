التحريات تؤكد: مستريحة سوهاج أوهمت ضحاياها بالاتجار فى الملابس

كتب سليم على

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية أن السيدة المتهمة ب النصب على المواطنين في سوهاج، أوهمت ضحاياها بالاتجار فى الملابس وتحقيق أرباح لهم، واستولت على 1.5 مليون جنيه دون تنفيذ وعودها ورفضت رد المبالغ للمجنى عليهم.

كانت الداخلية نجحت في ضبط إحدى السيدات لقيامها بالاستيلاء على 1,5 مليون جنيه من المواطنين بسوهاج بزعم توظيفها لهم مقابل أرباح.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (10 أشخاص – مقيمين بمحافظة سوهاج ) بتضررهم من (إحدى السيدات) لقيامها بتلقى مبالغ مالية منهم بزعم توظيفها واستثمارها لهم مقابل أرباح، إلا أنها لم تلتزم بما وعدت به ورفضت رد المبالغ المالية المستولى عليها .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وقيام (المذكورة، مقيمة بمحافظة سوهاج) بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين من خلال تلقيها مبالغ مالية منهم بزعم توظيفها لهم فى مجال تجارة الملابس الجاهزة مقابل حصولهم على أرباح شهرية، ما مكنها من الاستيلاء على مبالغ مالية من المُبلغين بلغت (1,5 مليون جنيه) وتوقفت عن سداد أصول تلك المبالغ، وكذا الأرباح المتفق عليها.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافها، وأمكن ضبطها، وبمواجهتها اعترفت بممارستها ذلك النشاط الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.