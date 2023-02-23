مصرع سائق وإصابة 5 آخرين فى حادث انقلاب سيارة أعلى الطريق الإقليمى

كتب عبد الرحمن سيد

لقى سائق مصرعه وأصيب 5 آخرين بسبب حادث انقلاب سيارة أجرة أعلى الطريق أقليمى الصحراوى بنطاق منطقة العياط، تم نقل المصابين إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مرورى أعلى الطريق الإقليمى نطاق العياط، على الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث والخدمات المرورية وبصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث، وبصحبتهم سيارات اسعاف وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق، مما أدى إلى انقلاب السيارة أعلى الطريق ونتج عنها وفاة السائق وإصابة 5 آخرين ونقلو إلى المستشفى ورفع حطام الحادث بالكامل.