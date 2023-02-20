مرفق الكهرباء يتدخل لحل شكوى مواطن يتضرر من تكرار الانقطاعات بالبحيرة

كتبت رحمة رمضان

نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر صفحته الرسمية، أنه تلقى شكوى من أحد المشتركين يتضرر فيها من انقطاع مستمر لل تيار الكهربائي بالعقار الخاص به بمركز إيتاي البارود محافظة البحيرة.

وبدراسة موضوع الشكوى بالجهاز مع شركة التوزيع المختصة تبين ما يلي:-

1- المنطقة محل الشكوى يتم تغذيتها من مغذي جهد متوسط نكلا العنب خروج موزع إيتاي البارود رقم (3).

2- تم عمل الصيانة اللازمة على شبكتي الجهد المتوسط والجهد المنخفض للمنطقة محل الشكوى عن طريق فريق الصيانة بالهندسة.

- تم تركيب منظم جهد على المغذي لتحسين الجهد.

3- تم قياس الجهد عند منزل الشاكي ووجد 212 فولت.

4- تم التواصل من قبل مسئولي الجهاز مع مقدم الشكوى وإبلاغه بما تم في الشكوى وبذلك تم إزالة أسباب الشكوى.

و يوفر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك 6 منافذ لتلقى شكاوى المواطنين الخاصة بالكهرباء وهى كالاتي:

1- من خلال التوجه إلى مقر الجھاز في 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة مدینة نصر.

2- من خلال الموقع الإلكتروني للجھاز www.egyptera.org

3- من خلال البرید ص.ب. 73-بانوراما أكتوبر– رقم بریدي 11811شارع صلاح سالم.

4- من خلال الایمیل الخاص بتلقى شكاوى المواطنين complaints@egyptera.org

5- من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم 23421471.

6- الاتصال على التلیفون رقم 23421475 (داخلي 154).