محافظ قنا يبحث مقترح خطة العام المالى الجديد خلال استقبال وفد من البنك الدولى

قنا صابر سعيد

استقبل اللواء أشرف الداوى، محافظ قنا ، وفد بعثة البنك الدولي، والمكتب التنسيقي لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، خلال زيارتهم للمحافظة في إطار دعم المكون الثاني للبرنامج، والخاص بتحسين البنية التحتية وتطوير الإدارة المحلية، بحضور الدكتور هشام الهلباوي، مدير البرنامج، والدكتور محمد ندا خبير أول التنمية الحضرية بالبنك الدولي، وجون خيركاو، خبير التنمية الحضرية بالبنك الدولي، وميسفين وودا جوجيجو، خبير النقل بالبنك الدولي، واللواء حسام حموده، السكرتير العام للمحافظة، والدكتورة هبة مغيت، رئيس قطاع التخطيط الاقليمي بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وأمجد زهران، وسمر عادل، استشارى البنك الدولي، والدكتور ولاء جاد الكريم، نائب مدير البرنامج، والدكتور علاء شاكر، مدير وحدة التنفيذ المحلية بالمحافظة، وأعضاء الوحدة.

أكد محافظ قنا، على الدور الهام لبرنامج التنمية المحلية والاستثمارات التي تم ضخها في مجالات البنية الأساسية ودعم التكتلات الصناعية، وترفيق المناطق الصناعية، بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف الداودي، بأن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تعمل بخطى سريعة على تنمية صعيد مصر، حيث تضع ملف تنمية الصعيد على رأس أولوياتها، بهدف الارتقاء بمستوى التنمية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلي أنه من أهم مكتسبات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، هي مشاركة المواطنين عبر عقد جلسات تشاور عامة على مستوى الوحدات المحلية للمراكز والقرى وعقد اجتماعات لمنتديات التنمية المحلية لمراجعة الخطة الاستثمارية للمحافظة، وتطبيق إجراءات فحص الأهلية للمشروعات التى سيتم تنفيذها على أرض المحافظة، فضلا عن مناقشة مسودة دراسة الأثر البيئي والمجتمعي وتشغيل وتفعيل آلية الشكاوى على مستوى المشاريع الفرعية، و نشر ومشاركة المعلومات مع المواطنين من خلال الموقع الإلكتروني للمحافظة، وصفحات التواصل الاجتماعى.

وأشار الدكتور هشام الهلباوي، إلى أن زيارة اليوم تهدف إلى ضمان الإعداد والتنفيذ الفعال لمشروعات الخطط الاستثمارية للعام المالي 2022/2023، ومقترح خطة العام المالي 2023/2024، بالإضافة إلى متابعة الإصلاحات الخاصة بتطوير الإدارة المحلية وأهمهما " إدارة الأصول والصيانة، والتشغيل بقطاع الطرق المحلية، ومدى التقدم في تنمية الموارد الذاتية للمحافظة، والإجراءات التي اتخذتها المحافظة في هذا الشأن، ومراجعة الجودة الفنية، فضلا عن إجراء عدد من الزيارات الميدانية لمشروعى كورنيش قنا ونقادة ومجمع مواقف نقادة ومحطة مياه حجازى بحرى.

وشهد الاجتماع استعراض عدد من العروض التقديمية تضمنت الإجراءات التي تمت، والخطوات المستقبلية في مجالات إدارة الأصول، والتنمية العمرانية، بمشاركة مدير وأعضاء وحدة التنفيذ المحلية، وممثلي مديرية الطرق، حيث تم عرض انجازات البرنامج، ووضع الخطط المستقبلية بدء من جلسات التخطيط التشاركي، ثم أهم ما يتميز به ملف سمات المركز لتحديد أهم الاحتياجات الخاصة بالمواطنين، و أهم المخاطبات الواردة من وزارة التخطيط بأهمية المشروعات الواجب إدراجها، وكذلك السقف التمويلي لخطط المحافظة، والوحدات المحلية، ومراعاة تحقيق العدالة في توزيع الموازنة العامة على الديوان العام.