اليوم السابع
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محافظ القليوبية يوجه بسرعة صرف تعويضات المواطنين بكفر حمزة

الخميس، 23 فبراير 2023 01:31 م
محافظ القليوبية يوجه بسرعة صرف تعويضات المواطنين بكفر حمزة اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية
كتب هشام عبد الجليل

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وجه اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، بسرعة صرف التعويضات المستحقة للمواطنين بناحية كفر حمزة بمحافظة القليوبية.
 
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم الخميس، برئاسة النائب أحمد السجينى رئيس اللجنة، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة بشأن محافظة القليوبية فى حضور المحافظة، وردا على طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الطوخي، بشأن عدم صرف التعويضات المستحقة للمواطنين بناحية كفر حمزة – مركز الخانكة – محافظة القليوبية، وذلك لنزع ملكيتهم الخاصة لتوسعة طريق مصر – إسماعيلية الزراعى.
 
وأكد النائب محمد الطوخى، مقدم طلب الإحاطة، إنه لم يتم صرف تعويضات لأى مواطنين كما أشار أيمن شديد رئيس هيئة المساحة، متابعا: "أداء هيئة المساحة عليها علامات استفهام كثيرة بشأن التعويضات هناك من لا يستحق يأخذ مبالغ وهناك من يستحق لا يحصل على حقه ومن ثم أداء الهيئة عليه الكثير من علامات الاستفهام بشأن ملف التعويضات، منتقدا الروتين فى التعامل مع الهيئة، مطالبا تخيير النواطن ما بين التعويض المادى او العينى.
 
وطالب النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، البت فى ملف تعويضات المواطنين على مستوى الجمهورية خاصة وأنه التزام دستورى وقانونى، ومن ثم الالتزام بالدستور والقانون أمر ضرورى.
 
وأوصت اللجنة، بإفادتها بكافة التفاصيل الخاصة بشبهة الفساد فى هذا الملف من مختلف الجهات المعنية بالتعويضات بناء على حديث النائب محمد الطوخي فيما يخص أداء هيئة المساحة، وعقد جلسة بحضور زراء الإسكان والنقل والزراعة لمناقشة آليات وإجراءات النقل العينى، والوقوف على أسباب عدم صرف التعويض الاجتماعى للمواطنين بكفر حمزة.
 
وقال مجدى نجاح، رئيس مدينة الخانكة، إن الإزالة الكلية شملت 10 حالات فقط، وبعد ذلك يكون الموضوع عناية هيئة المساحة،
وعلق السجينى قائلا:" لماذا لم يتم صرف التعويضات لهذه الحالات، مؤكدا أن الحالات تستحق تعويضات اجتماعى ويجب أن يكون فى مختلف المحافظات بنفس الآلية.
 
وقالت مشيرة عبد الله، مدير المشروعات بهيئة الطرق والكبارى:" إن الصرف يكون من خلال مطالبة من قبل المحافظة للنقل بشأن استحقاق المواطنين فى كفر حمزة للتعويض الاجتماعى".
 
وقدم النائب أحمد السجينى رئيس اللجنة، اعتذاره للمواطنين بكفر حمزة على التأخر فى صرف التعويضات.

مجلس النواب

محافظ القليوبية

محافظة القليوبية

لجنة الإدارة المحلية

تعويضات المواطنين



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