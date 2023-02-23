اليوم السابع
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محافظ الغربية يفتتح وحدة غسيل كلوى وحضانة أطفال بمركزى طنطا والسنطة.. صور

الخميس، 23 فبراير 2023 06:19 م
محافظ الغربية يفتتح وحدة غسيل كلوى وحضانة أطفال بمركزى طنطا والسنطة.. صور محافظ الغربية يفتتح وحدة غسيل كلوى وحضانة أطفال
الغربية مصطفى عادل

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أشاد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، بالدور الفعال الذى تلعبه المشاركة المجتمعية من المواطنين فى تنفيذ المشروعات الخدمية إلى جانب تنمية، وتطوير المجتمع المحلى سواء داخل القرى أو المدن.

 

جاء ذلك خلال افتتاحه لعدد من المنشآت الصحية والتى تم إنشائها بالجهود الذاتية من أهالى قريتى حصة شبشير وميت حواى، بحضور النائب عبد المنعم شهاب، النائب سمير عيسى، النائب عامر الشوربجي.

 

وافتتح محافظ الغربية وحدة الغسيل الكلوى بقرية حصة شبشير مركز طنطا، والتى تم تطويرها بالجهود الذاتية بتكلفة إجمالية 24 مليون جنيه، حيث تعمل الوحدة بقوة 9 ماكينات لتستقبل 32 مريض أسبوعيا، وعلى هامش الافتتاح تفقد المحافظ وحدة الحضانات والتى تم تطويرها بتكلفة 250 ألف جنيه بالجهود الذاتية وتضم 25 حضانة للأطفال المبتسرين بالإضافة إلى تفقد عيادات فى جميع التخصصات بالمجان لأهالى القرية.

 

وفى السياق ذاته، افتتح المحافظ وحدة حضانات الأطفال حديثى الولادة بقرية ميت حواى مركز السنطة والتى تتكون من 6 غرف بـ 10 حضانات جديدة، إلى جانب 2 جهاز تنفس صناعى، وغرفة جهاز أشعة متنقل.

 

جاء ذلك بحضور الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة، أحمد عبد المتجلى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، المحاسب حسام عبد اللطيف رئيس مركز ومدينة طنطا ومنى صالح رئيس مركز ومدينة السنطة.

 

 
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محافظ الغربية يفتتح وحدة غسيل كلوى وحضانة أطفال

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محافظ الغربية يفتتح وحدة غسيل كلوى وحضانة أطفال

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محافظ الغربية يفتتح وحدة غسيل كلوى وحضانة أطفال

 


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