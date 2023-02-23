محافظ الغربية يسلم مساعدات اجتماعية لـ100 أسرة فى كفر الجنيدى بزفتى

أشاد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية بمساهمات مؤسسات المجتمع المدنى فى دعم القرى الأكثر احتياجا وخاصة داخل قرى حياة كريمة بمركز زفتى.

جاء ذلك خلال تفقده لفعاليات القافلة الاجتماعية والتى نظمتها جمعية الأورمان بقرية كفر الجنيدى بحضور ط أحمد عبد المتجلى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، وإبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة زفتى وعبد الخالق عبد العظيم مدير الجمعية.

وتفقد محافظ الغربية فعاليات القافلة والتى تضمنت تسليم مساعدات اجتماعية لـ 100 أسرة من الأسر الأكثر احتياجا بالقرية إلى جانب تفقد معرض الأثاث المنزلى، موجهًا الشكر لجميع العاملين والمتطوعين بجمعية الأورمان على ما يقدمونه من مساعدات لأهالينا بقرى حياة كريمة.

وأوضح المحافظ أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصرى، تهتم إلى جانب تنفيذ المشروعات وتطوير البنية التحتية، بالتدخلات الاجتماعية وتنمية الإنسان وتمكينه اقتصاديًا من خلال تنفيذ القوافل الاجتماعية، الطبية، التوعوية بالإضافة إلى توفير فرص عمل للشباب.