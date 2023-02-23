محافظ الغربية يتفقد الأقسام المطورة بالمجمع الطبي للتأمين الصحي

بدأت الجولة بتفقد قاعات الأورام والتي تضم 32 سريرًا وتقدم 65 جلسة علاج كيماوي يوميا لمرضى الأورام بطنطا والمدن والقرى المجاورة، واستمع خلالها لرأي المرضي في الخدمات المقدمة، كما تفقد الأقسام الداخلية والتي تضم أقسام ( الرمد، الجراحة ، الباطنة ، المسالك البولية ، الصدر ، العظام والمخ والأعصاب)، إلى جانب تفقد الرعايات المركزة الجديدة والتي تعمل بقوة 20 سرير.

وأشاد رحمي إلى أعمال التطوير التي تتم داخل التأمين الصحي وخاصة الخدمات الجديدة التي يقدمها التأمين الصحي ومنها وحدة الرعاية الجديدة والمقرر افتتاحها بقوة 6 أسره لخدمة مرضى السكتة الدماغية لأول مرة في التأمين الصحي.

وخلال تفقده لوحدة الكلى والتي تعمل بطاقة استيعابية 15 ماكينة غسيل كلوي، أوضح الدكتور سيد جلال مدير الفرع أن الوحدة ومنذ افتتاحها كتشغيل تجريبي كانت تعمل بمعدل 22 جلسة شهرية ووصلت بعد أعمال التطوير والتشغيل النهائي بالطاقة القصوى إلى 800 جلسة شهرية ليصل بذلك إجمالي عدد الجلسات منذ افتتاح الوحدة إلى 8000 جلسة غسيل كلوي.

واستكمل المحافظ جولته بالمجمع بتفقد وحدة الطوارئ الجديدة والتي تعمل بطاقة 14 سرير، كما تفقد بنك الدم ومعمل الباثولوجي الجديد والذي يقوم بإجراء 280 فحص شهرياً لخدمة جميع منتفعي المحافظة، إلى جانب تفقد أعمال تطوير المغسلة ضمن أعمال رفع نوعية الخدمات المقدمة للمرضى وتحقيق أعلى معايير النظافة والأمان وذلك بقوة 5 مغاسل و 3 مجففات.

واختتمت الجولة بتفقد وحدة القسطرة الجديدة والتي تضم 4 أسرة رعاية ما قبل القسطرة و4 أسرة أخرى لرعاية ما بعد القسطرة بالإضافة إلى تطوير الوحدة طبقا للمعايير.

واستمع "رحمي" إلى مطالب الأهالي والمرضى المترددين على المجمع، موجها مدير الفرع بحلها على الفور، كما وجه الأهالي الشكر لمحافظ الغربية على الرعاية المتميزة والخدمات المقدمة داخل المجمع الطبي.