محافظ الشرقية يحيل 314 عاملا بمستشفى الصالحية والغار للتحقيق بسبب الغياب

الشرقية - إيمان مهنى

قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إحالة العاملين المقصرين بالمنشآت الصحية المختلفة للتحقيق لعدم تواجدهم بمقر عملهم والتقصير فى تقديم الخدمات للمواطنين.

أكد محافظ الشرقية فى بيان: على ضرورة الاستمرار بتكثيف أعمال لجان المتابعة والمرور المفاجئ على المنشآت الصحية المختلفة لتحقيق الانضباط فى منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتنفيذًا لتعليمات المحافظ قام عبده سالم مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام بتشكيل عدة لجان من إدارة المتابعة الميدانية للمرور على المنشآت الصحية بمدينة الصالحية الجديدة وقرية الغار بالزقازيق لمتابعة سير انتظام العاملين بها والتأكد من التزامهم بمواعيد العمل المحددة وأسفرت أعمال اللجان عن رصد الآتى: عدم تواجد 47 من العاملين بمقر الإدارة الصحية بمدينة الصالحية الجديدة، وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل، وكذا عدم التزام عدد 4 بالحضور لمقر عملهم وتم التسديد قرين أسماء الغائبين بمعرفه اللجنة.

وعدم تواجد 208 من لعاملين بمقر مستشفى الصالحية المركزى، وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل، وكذا غياب 16 من العاملين ولم يتقدموا بأى إجازات وغير محرر لهم خطوط سير أو مأموريات، و39 من العاملين بمقر وحدة الغسيل الكلوى بقرية الغار التابعة لمستشفى الزقازيق العام وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد الغياب.

ليقرر محافظ الشرقية إحالة العاملين غير الملتزمين للتحقيق فى المخالفات الواردة بالتقرير لاتخاذ ما يلزم قانونًا حيالهم.