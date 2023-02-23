ضبط 132 طن مستلزمات ومواد خام مجهولة المصدر بمصنع منظفات فى الشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بإحكام الرقابة والسيطرة على الأنشطة التجارية لضبط حركة البيع والشراء، والتأكد من التزام أصحاب الأنشطة التجارية بالأسعار المحددة ومراجعة التراخيص القانونية للمنشآت وتطبيق القانون على المخالفين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ شنت إدارة تموين بلبيس برئاسة أحمد حسين مدير الإدارة ومفتشى الإدارة حملة أسفرت عن ضبط أحد المصانع لتصنيع وخلط المنظفات الصناعية ببلبيس، وتم تحرير محضر جنحة رقم 2529 جنح مركز شرطة بلبيس لـ 2023 ضد صاحب المصنع لحيازته 132 طن مستلزمات مواد خام لتصنيع المنظفات الصناعيه مجهولة المصدر وبدون أى فواتير وتم التحفظ على الكمية المضبوطة.

وفى سياق متصل وجه محافظ الشرقية المحاسب على الصناديلى رئيس مركز ومدينة الزقازيق بمراجعة أعمدة الإنارة وصيانتها بمنطقة حى المستشارين، وذلك ضمن خطة التطوير والتجميل الجارى تنفيذها التى تشهدها مدينة الزقازيق، والتى تشمل تنفيذ أعمال رصف الشوارع الداخلية وتوصيل المرافق الداخلية لتحسين جوده الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ راجعت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق صيانة أعمدة وكشافات الإنارة وزراعة 18 عمود إنارة جديد، فضلاً عن استكمال أعمال توصيل المرافق، والتى تشمل خطوط مياه الشرب والصرف الصحى بمنطقة حى المستشارين بداية من شارع حطين حتى شارع مستشفى دلتا القلب، وذلك لتحسين مستوى الرؤية البصرية أمام المارة والسيارات وحفاظاً على الممتلكات وأرواح المواطنين.