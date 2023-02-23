لو هتشغل التكييف اتبع هذه الطريقة وخفض فى فاتورة الكهرباء

يرصد اليوم السابع لقراءه بعض الخطوات التي تساعد على ترشيد استهلاك الكهرباء أثناء تشغيل تكييف الهواء وبالتالى خفض قيمة الفاتورة الشهرية ، من اتباع خطوات ترشيد استهلاك أثناء تشغيل تكيف الهواء و ضبطه على درجة 25 للحصول على أعلى كفاءة للتكيف وهى كالاتي:
1-يفضل تشغيل مروحة بالغرفة قبل تشغيل التكيف للتخلص من الهواء الساخن.
2- تشغيل التكييف على درجة 25.
3-استمرار تشغيل المروحة أمام التكييف يساعد على زيادة نسبة البرودة و انخفاض استهلاك التكييف للكهرباء.
4-التاكد من غلق كافى النوافذ و الابواب بأحكام لعدم تسريب الهواء.
5-يجب أن تكون قدرة التكييف متناسبة مع مساحة الغرفة للوصول لدرجة التبريد المرادة فى اسرع وقت و بأقل استهلاك للكهرباء.
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