اليوم السابع
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لو هتشغل التكييف اتبع هذه الطريقة وخفض فى فاتورة الكهرباء

الخميس، 23 فبراير 2023 09:07 م
لو هتشغل التكييف اتبع هذه الطريقة وخفض فى فاتورة الكهرباء التكييف - أرشيفية
كتبت رحمة رمضان

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يرصد اليوم السابع لقراءه بعض الخطوات التي تساعد على ترشيد استهلاك الكهرباء أثناء تشغيل تكييف الهواء وبالتالى خفض قيمة الفاتورة الشهرية ،   من اتباع  خطوات ترشيد استهلاك أثناء تشغيل تكيف الهواء و ضبطه على درجة 25 للحصول على أعلى كفاءة للتكيف وهى كالاتي:

1-يفضل تشغيل مروحة بالغرفة قبل تشغيل التكيف للتخلص من الهواء الساخن.

2- تشغيل التكييف على درجة 25.

3-استمرار تشغيل المروحة أمام التكييف يساعد على زيادة نسبة البرودة و انخفاض استهلاك التكييف للكهرباء.

4-التاكد من غلق كافى النوافذ و الابواب بأحكام لعدم تسريب الهواء.

5-يجب أن تكون قدرة التكييف متناسبة مع مساحة الغرفة للوصول لدرجة التبريد المرادة فى اسرع وقت و بأقل استهلاك للكهرباء.


الكهرباء

الطاقة المتجددة

ايمن حمزه

فاتورة الكهرباء

ترشيد استهلاك الكهرباء



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