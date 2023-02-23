لو هتشغل التكييف اتبع هذه الطريقة وخفض فى فاتورة الكهرباء

كتبت رحمة رمضان

يرصد اليوم السابع لقراءه بعض الخطوات التي تساعد على ترشيد استهلاك الكهرباء أثناء تشغيل تكييف الهواء وبالتالى خفض قيمة الفاتورة الشهرية ، من اتباع خطوات ترشيد استهلاك أثناء تشغيل تكيف الهواء و ضبطه على درجة 25 للحصول على أعلى كفاءة للتكيف وهى كالاتي:

1-يفضل تشغيل مروحة بالغرفة قبل تشغيل التكيف للتخلص من الهواء الساخن.

2- تشغيل التكييف على درجة 25.

3-استمرار تشغيل المروحة أمام التكييف يساعد على زيادة نسبة البرودة و انخفاض استهلاك التكييف للكهرباء.

4-التاكد من غلق كافى النوافذ و الابواب بأحكام لعدم تسريب الهواء.

5-يجب أن تكون قدرة التكييف متناسبة مع مساحة الغرفة للوصول لدرجة التبريد المرادة فى اسرع وقت و بأقل استهلاك للكهرباء.