لو حامل ..اعرفى نصائح السفر الآمن والأوقات المحظورة

كتبت ميرفت رشاد

يمكن أن يكون السفر بالطائرة أثناء الحمل تجربة مخيفة، ولكن مع بعض الاستعدادات الإضافية، فقد يكون من الآمن السفر أثناء الحمل، ولكن تجنبي السفر بالطائرة إذا كنت في الشهر الأخير من الحمل ، وإليك النصائح لسفر آمن ، وفقا لما نشره موقع " healthnews".

هل من الآمن السفر أثناء الحمل؟



نعم ، بالنسبة لمعظم النساء ، من الآمن السفر بالطائرة أثناء الحمل ، هناك أوقات قد لا يوصي فيها طبيبك بالسفر بالطائرة، يجب عليك تجنب السفر بالطائرة إذا كنت في الشهر الأخير من الحمل أو كنت في فترة حمل عالية الخطورة، إذا كان الحمل شديد الخطورة ، فمن الأرجح أنك قد تحتاجين إلى رعاية طارئة.

متى يمكنك السفر وأنت حامل؟



الثلث الثاني من الحمل هو أفضل وقت للسفر، بين 14 و 28 أسبوعًا من الحمل ، سيكون لديك أفضل مستويات الطاقة ، وأقل أعراض مزعجة ، وأقل مخاطر التعرض للمشاكل، إذا كنت حاملاً ولديك عدة أطفال ، فقد تطلب شركة الطيران ملاحظة من الطبيب في أي وقت تسافر فيه أثناء الحمل.

هل يمكنك السفر في أول 12 أسبوعًا؟



نعم. يجب أن يكون السفر في الأشهر الثلاثة الأولى آمنًا بشكل عام ، اعتمادًا على صحتك العامة وصحة الحمل ، أظهرت دراسة قارنت المضيفات بالمعلمين ارتفاعًا طفيفًا في معدل الإجهاض المبكر بين المضيفات، ومع ذلك ، فإن سبب زيادة معدل الإجهاض هو ساعات العمل الطويلة والمرهقة واضطرابات نمط النوم طويلة المدى، كانت هناك زيادة طفيفة في حالات الإجهاض بسبب التعرض للإشعاع الكوني، ومع ذلك ، سوف يستغرق الأمر 100 ساعة طيران للوصول إلى هذا المستوى من التعرض.

هل يمكنك السفر بعد 7 أشهر؟



في نهاية الحمل ، يصبح السفر أكثر تعقيدًا، لا ينصح معظم الأطباء بالطيران أو السفر لمسافات طويلة بعد 36 أسبوعًا (8 أشهر) من الحمل، تطلب العديد من شركات الطيران مذكرة من طبيبك للصعود على متن رحلة إذا كنت في غضون شهر من تاريخ استحقاقك، لا يعد السفر بالطائرة في نهاية الحمل أمرًا مزعجًا فحسب ، بل هناك أيضًا خطر متزايد لحدوث العديد من المضاعفات ، بما في ذلك، جلطات دموية، حالة طارئة ، مثل النزيف .

ما هي أسباب عدم السفر ؟

إذا كنت تعانين من مضاعفات في الحمل ، فقد يوصي فريق الرعاية الصحية الخاص بك بعدم السفر.

يجب ألا تسافر إذا تم تشخيص إصابتك بانزياح المشيمة أو تسمم الحمل أو الولادة المبكرة أو تمزق الأغشية المبكر ، قبل التخطيط لرحلة ، احصلي على فحص ما قبل الولادة وتحدثي مع طبيبك حول حالتك.

نصائح للسفر أثناء الحمل



-تأكد من أنك على اطلاع على التطعيمات، ضع في اعتبارك أن بعض اللقاحات ليست آمنة أثناء الحمل.

-احصل على نسخة من سجلاتك الصحية في حال احتجت إلى رعاية طبية أثناء تواجدك بعيدًا عن المنزل.

-تسمح معظم شركات الطيران للنساء الحوامل بالسفر قبل 36 أسبوعًا.

-احصل على زوج جيد من الجوارب الضاغطة، يعمل الضغط التدريجي على القدمين والكاحلين والساقين على تحسين الدورة الدموية ويساعد على تقليل خطر الإصابة بجلطة دموية .

-إذا كنت تتناول دواءً ، فاحصل على كمية كافية من الدواء تكفي طوال رحلتك ، مع بعض الأدوية الإضافية في حالة التأخير.

-خططى للوجبات ، الكثير من الوجبات الخفيفة يمكن أن تحافظ على طاقتك وتساعدك على تجنب الغثيان والقيء .

-لا تنسى شرب السوائل ، يمكن أن يؤدي الجفاف إلى تقلصات. أنت بحاجة إلى السوائل الخالية من الكافيين يوميًا أثناء الحمل للحفاظ على الترطيب.

-أحضرى وسادة سفر مريحة، تعمل هرمونات الحمل على إرخاء مفاصلك ، لذا فمن المرجح أن تصاب بأوجاع وآلام غير مريحة إذا نمت على متن طائرة.

-خططى لفترات راحة متكررة ، أثناء رحلتك ، قم بالسير في الممر كل ساعتين لمنع تجلط الدم .