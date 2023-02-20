أسباب الشعور بالغثيان بعد الأكل.. وكيفية تجنبه

كتبت نهير عبد النبى

الغثيان والقيء من أعراض العديد من الحالات الصحية ، بدءًا من أنفلونزا المعدة وحمض المعدة الزائد إلى الارتجاج والصداع النصفي و تعاني النساء الحوامل من الغثيان بشكل متكرر في الجزء الأول من الحمل، و يمكن أن يحدث الغثيان أيضًا عند الأطفال.

وحسب ما ذكره موقع helthy فأن الغثيان هو إحساس بعدم الارتياح في المعدة، و يمكن أن تشعر بالثقل أو الضيق أو الشعور بعسر الهضم غالبًا ما يكون الغثيان مصحوبًا برغبة في القيء ، ولكن لا يؤدي دائمًا إلى القيء.

الغثيان ليس مرضًا بل هو عرض لحالات طبية مختلفة تنشأ بعض مسببات الغثيان في الجهاز الهضمي ، مثل الحساسية الغذائية وحمض المعدة الزائد والتهاب الزائدة الدودية.

ومع ذلك ، يمكن أن تؤدي المحفزات خارج الجهاز الهضمي أيضًا إلى الغثيان أو القيء ، مثل الغثيان المرتبط بالحمل (غثيان الصباح) والغثيان المرتبط بالعلاج الكيميائي والغثيان الناجم عن دوار الحركة ومشاكل الأذن الداخلية والصداع النصفي وإصابات الرأس والتهابات الدماغ ، أو الأورام.

تتضمن بعض الحالات الصحية الشائعة التي يمكن أن يكون الغثيان من أعراضها ما يلي:

-الحمل المبكر

-دوار الحركة

-التسمم الغذائي أو أنفلونزا المعدة

-عدم تحمل الطعام أو الحساسية الغذائية

-الإفراط في الأكل

-مرض الجزر المعدي المريئي ( جيرد )

-التهاب الزائدة الدودية

-متلازمة القولون المتهيّج

-أمراض المرارة

-التهاب البنكرياس الحاد

-انسداد معوي

-السموم الكيميائية

-ارتجاج أو إصابة في الدماغ

-الصداع النصفي

-نوبة قلبية

-مرض كلوي

-اضطرابات الكبد

-اضطرابات الجهاز المناعي

-أورام الدماغ

-أنواع معينة من السرطان

-التوتر العاطفي أو القلق أو الخوف

-اصابات فيروسية

-اضطرابات الاكل

-يمكن أن تسبب روائح بعض الأطعمة الغثيان أو تزيده

-الآثار الجانبية للأدوية مثل المسكنات والمضادات الحيوية والعلاج الكيميائي والعلاج الإشعاعي (علاج السرطان)

لماذا أصاب بالغثيان بسهولة بعد الأكل؟



إذا كان تناول الطعام يجعل الغثيان أسوأ ، فقد يكون شيئًا بسيطًا مثل محفز للرائحة أو عدوى فيروسية من طعام ملوث، و يجب أن تتحسن أعراضك عن طريق تجنب الأطعمة المحفزة أو استخدام تدابير داعمة حتى تختفي العدوى إذا استمر الشعور بالغثيان بعد أسبوع واحد من العلاجات المنزلية أو كنت تعاني من القيء المستمر ، فحدد موعدًا مع أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك. يمكنهم معرفة سبب أعراضك ، على سبيل المثال ، حساسية الطعام ، أو الحمل ، أو خلل في المعدة ، أو مرض المرارة ، أو شيء خارج الجهاز الهضمي (GI) ، وعلاجه وفقًا لذلك.

ما الذي يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الغثيان بعد الأكل؟



تناول الأطعمة الحارة أو الدهنية أو المقلية ؛ الأكل بسرعة كبيرة ويمكن أن يؤدي تناول وجبات كبيرة إلى تفاقم الغثيان بعد تناول الطعام.

كيف تمنع الغثيان بعد الأكل؟



قد تساعد هذه النصائح في تخفيف الغثيان بعد الأكل:

-أكل الأطعمة الصحية، تجنب الأطعمة المقلية والدهنية والحارة وكذلك الأطعمة الغنية بالسكر.

-إذا كنت مصابًا بفيروس في المعدة ، فتناول أطعمة خفيفة ورقيقة (أطعمة قليلة الدسم) مثل الخبز المحمص والمقرمشات.

-تناول وجبات صغيرة ومتكررة.

-تناول الطعام ببطء واشرب ببطء.

-تناول الأطعمة في درجة حرارة الغرفة (رائحة الطعام المطبوخ تجعل بعض الناس يشعرون بالغثيان).

-تجنب خلط الأطعمة الساخنة والباردة.

-استرخ وتمارس التنفس العميق وتجنب النشاط بعد الأكل للسماح للجهاز الهضمي بهضم الوجبة.

-اشرب السوائل الصافية والمشروبات المثلجة مثل الماء البارد وشاي الزنجبيل المثلج وجعة الزنجبيل.

-تجنب المثيرات إذا كنت تعرف عدم تحمل الطعام.

-تجنب تفريش أسنانك بعد الأكل.