لو بتعانى من دوار الحركة أثناء السفر.. 5 أطعمة وتوابل هتقلل الأعراض

كتبت ميرفت رشاد

إذا كنت تعاني من دوار الحركة ، فقد تجد نفسك غير قادر على الاستمتاع برحلات طويلة كما يفعل الآخرون، غالبًا ما يُنصح الأشخاص الذين يشعرون بالغثيان أثناء تحرك المركبات بالاستماع إلى الموسيقى لإلهاء أنفسهم، ولكن لا ينخرطون في أنشطة مثل القراءة التي تتطلب مزيدًا من التركيز، إذا كنت تعاني من دوار الحركة، فعليك توخي الحذر الشديد بشأن ما تأكله قبل السفر وأثنائه وبعده، وإليك قائمة من العلاجات البسيطة التي يمكن أن تجعل رحلتك القادمة أكثر راحة، وفقا لما نشره موقع " food.ndtv".

5 أطعمة لتخفيف دوار الحركة



1. الزنجبيل



يحتوي الزنجبيل على العديد من الفوائد الصحية طويلة الأمد، ولكنه أيضًا علاج سريع ورائع للغثيان ودوار الحركة، يمكنك الاحتفاظ ببعض القطع المفرومة جيدًا في متناول يدك قبل أن تبدأ رحلتك، ما عليك سوى مضغها عندما تبدأ في الشعور بالغثيان، إذا كنت لا تحب طعم الزنجبيل العادي ، يمكنك تناول الأطعمة والمشروبات الأخرى التي تحتوي على الزنجبيل بكميات كبيرة، إذا كنت تعاني من دوار الحركة، فمن الأفضل الابتعاد عن المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل القهوة وبعض المشروبات الغازية يسبب الكافيين الجفاف ، مما يجعلك تشعر بسوء أثناء السفر.

2. الشمر



الشمر يعتبر وسيلة مساعدة كبيرة في الجهاز الهضمي، له خصائص طاردة للغازات ، مما يعني أنه يساعد في تقليل الانتفاخ، حتى لو لم تكن عرضة للإصابة بدوار الحركة، فقد تشعر بالغثيان إذا أكلت شيئًا لا يتفق مع نظامك في هذه الحالة، يمكن أن يؤدي عسر الهضم الشائع بسهولة إلى القيء، خاصةً في المركبات المتحركة، ما عليك سوى مضغ بذور الشمر.

3. المقرمشات



يوصى بتناول الأطعمة الخفيفة مثل البسكويت أثناء السفر، معظم البسكويت العادي مملح قليلًا أو محلى ، مما يجعلها صالحة للأكل بدرجة كافية. تعتبر المقرمشات فعالة أيضًا لأنها تحتوي على نسبة عالية من النشا ، مما يساعد في إعادة التوازن إلى نظامك.

4. الموز



يعتبر الموز من الأطعمة الأخرى التي ستساعدك على الحفاظ على مستويات الطاقة لديك، إذا كنت مريضًا أثناء السفر (القيء أو الإسهال) ، فسوف تشعر بالضعف وسينخفض ​​البوتاسيوم في جسمك، هذا هو السبب في أن الموز يعد خيارًا جيدًا إذا كنت تعاني من دوار الحركة، كما أنها تساعد في الهضم الصحي.

5. الحبهان



بصرف النظر عن الزنجبيل والشمر ، فإن مضغ حبة أو اثنتين من الحبهان أثناء السفر يمكن أن يقلل بشكل كبير من آثار دوار الحركة، أفضل شيء في البهارات مثل الزنجبيل الحبهان هو أنها متوفرة بسهولة في معظم مطابخنا ، لا تحتاج إلى أي تحضيرات فاخرة حتى تكون فعالة. كل ما عليك فعله هو تذكر اصطحابهم معك قبل رحلتك.