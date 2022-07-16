نصائح لمنع دوار الحركة أثناء الطيران.. اختر مقعد مناسب وتجنب الوجبات الثقيلة

إيناس البنا

دوار الحركة هو أحد أسوأ أنواع الاضطرابات التي تجعلك تشعر بعدم الارتياح لفترة طويلة، يتسبب هذا النوع من الدوار في إحداث التعرق والغثيان والقيء وفى الرحلات الطويلة يزيد الأمر سوءًا ومع ذلك ، هناك بعض النصائح التي يمكنك اتباعها لإنقاذ نفسك من كل متاعب الطيران وفقا لموقع " healthy" .



اختر مقعدًا بالقرب من أجنحة الطائرة: مهما كانت الرحلة طويلة أو قصيرة ، فمن المؤكد أن هناك بعض الاضطرابات، لكن تأثير الصدمات يختلف من شخص لآخر، ومن ثم ، اجعل حجز مقعدك دائمًا بين جناحي الطائرة أو أقرب إلى الأمام ، وهي منطقة أكثر استقرارًا. يمكن أن يكون الجلوس في الخلف رحلة جحيم بالنسبة لك.

تناول دواء للغثيان:

الاسترخاء: إذا لم تستطع تجنب السفر بالطائرة، فتأكد دائمًا من تناول الدواء للغثيان ، الدوخة والقيء، قد يحفزك على النوم ويجعلك تشعر بالنعاس، مما سيهدئ جسمك أيضًا. التوتر والقلق يزيدان من حدة المشاكل، وبالتالي ، من المهم تهدئة أعصابك والاسترخاء قبل السفر، قم ببعض تمارين التنفس العميق والتأمل إن أمكن، الأهم من ذلك ، فكر بإيجابية. تجنب تناول الأطعمة المقلية والدهنية قبل أو أثناء الرحلة: تناول بعض الوجبات الخفيفة للتأكد من أن لا شيء يسبب عسر الهضم أو اضطراب المعدة، يمكن للأطعمة المملحة والمقلية أيضًا أن تسبب الجفاف وهو أحد الأسباب الرئيسية للدوخة والغثيان.