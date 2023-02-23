اليوم السابع
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كيف تقدم شكوى عن احتكار سلع أو رفع أسعار بالجيزة؟ المحافظة تجيب

الخميس، 23 فبراير 2023 07:00 ص
كيف تقدم شكوى عن احتكار سلع أو رفع أسعار بالجيزة؟ المحافظة تجيب معارض أهلا رمضان في الجيزة
كتبت – مرام محمد

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افتتحت محافظة الجيزة، 5 معارض "أهلا رمضان"، بشارع فيصل والمنيب والعياط والبدرشين ومدينة 6 أكتوبر، توفر احتياجات المواطنين من السلع الأساسية بتخفيضات تصل لـ30%؛ لمواجهة احتكار السلع من بعض التجار وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وتضم الجيزة أكثر من 900 منفذ ثابت ومتنقل تغطي كافة قطاعات المحافظة، تتيح احتياجات المواطنين من كافة المواد الغذائية والسلع التموينية من السكر والدقيق والعدس والأرز والزيوت واللحوم الطازجة والمجمدة والخضراوات، بأسعار مخفضة عن مثيلاتها في الأسواق.

وناشد محافظ الجيزة، المواطنين بشراء احتياجاتهم من خلال هذه المنافذ لمواجهة جشع بعض التجار، لافتا إلى أنّ غرفة عمليات محافظة الجيزة تتلقى أي شكاوى من المواطنين على مدار اليوم بشأن أي مغالاة في أسعار السلع أو ممارسات احتكارية أو وجود نقص بأي سلعة، حيث يتم التعامل الفوري معها من خلال وسائل التواصل المتاحة على الخطوط التالية 35855722- 35863004 - 35869193- 35869371، وكذلك الخط الساخن 114 وخدمة واتساب على أرقام 01152860444 – 01016050453.

وأكدت محافظة الجيزة، سعيها نحو إقامة منافذ ومعارض سلعية بالعديد من قطاعات المحافظة تهدف إلى توفير السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مخفضة للتخفيف عن كاهل المواطنين والاستعداد لشهر رمضان الكريم.

وأشارت أنه يجرى تنفيذ معارض أخرى بأحياء ومدن ومراكز  المحافظة، ستساهم فى تخفيف العبء على المواطنين، وستشارك فى توفير السلع الغذائية واللحوم والأسماك بأسعار فى متناول الجميع.

يأتي ذلك ضمن جهود الدولة لضبط الأسواق ومواجهة احتكار السلع من بعض التجار وتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين للتخفيف عن كاهلهم قبل حلول شهر رمضان الكريم.


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